Бассейн «Нептун»: тренеры, расписание и что важно знать

Этот учебный год закончился, но родители уже начинают задумываться, какую секцию выбрать для ребенка в следующем году. «РВС» решила запустить серию публикаций о спортивных школах нашего района, чтобы динчанам было проще сориентироваться. Если ваш ребенок любит плавать, вам однозначно стоит задуматься над тем, чтобы отвести его в бассейн.

В станице Динской есть спортивная школа «Нептун», которая начала свою работу 1 февраля 2012 года. За 7 лет работы здесь обучили плаванию более 6000 человек. Свыше 1400 человек выполнили спортивные разряды. Из них 5 мастеров спорта России, 9 кандидатов в мастера спорта, 16 человек имеют первый спортивный разряд.

17 воспитанников являются членами сборной команды Краснодарского края. Два спортсмена состоят в сборной Российской Федерации (Анастасия Кизий и Максим Рыбальченко).

Воспитанники школы – неоднократные победители и призеры всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств Краснодарского края.

На базе АУ МО Динской район «Спортивной школы «Нептун» было проведено более 250 соревнований районного и краевого уровня, в том числе среди инвалидов. Обучение плаванию и подготовку спортсменов ведут профессионалы своего дела. Все тренеры имеют высшее профессиональное образование, а также звания мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта России.

Автономное учреждение муниципального образования Динской район «Спортивная школа «Нептун» предоставляет все условия для занятий плаванием детей и взрослых.





Тренерский состав





Павел Селих



Образование: окончил с отличием КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»



Достижения: кандидат в мастера спорта России, неоднократный чемпион и призер Краснодарского края





Евгений Мурзин



Образование: окончил КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»



Достижения: кандидат в мастера спорта России, неоднократный чемпион Краснодарского края, вице-чемпион России





Мария Буркова



Образование: окончила с отличием КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»



Достижения: мастер спорта России, призер Кубка мира, финалист чемпионата России, неоднократный победитель ЮФО и чемпионата Краснодарского края





Алена Белая

Образование: окончила КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»

Достижения: I взрослый разряд





Алексей Моторыгин

Образование: окончил КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»

Достижения: мастер спорта России по триатлону, призер чемпионата Европы по триатлону, кандидат в мастера спорта по плаванию, 2-кратный чемпион России по плаванию, неоднократный победитель ЮФО по плаванию в категории «Мастерс»





Ирина Старецкая

Образование: окончила КГУФКСТ

по специальности «Физическая культура и спорт»

Достижения: кандидат в мастера спорта России по плаванию, I взрослый разряд по современному пятиборью





Татьяна Моторыгина

Образование: ИГПИ им. Д. А. Фурманова

Достижения: стаж работы более 45 лет по специальности, кандидат в мастера спорта по плаванию





Любовь Тищенко

Образование: окончила КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»

Достижения: мастер спорта России





Анастасия Тараненко

Образование: окончила КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт», заканчивает магистратуру КГУФКСТ по специальности «Физическая культура и спорт»

Достижения: мастер спорта России по полиатлону





Набор

Набор в группы по программе спортивной подготовки «Плавание» с 25 августа (принимаются дети 8 лет или учащиеся 2-х классов общеобразовательных школ с пропиской Динского района)

Документы:

- справка

(приложение № 1)

- заявление о приеме (приложение № 2)

- ксерокопия свидетельства о рождении

- фото 3х4 – 3 шт.

Экипировка:

- чистые резиновые шлепки

- плавки / купальник

- плавательная шапочка и очки

- полотенце

- мыло, мочалка

Набор в абонементные группы (на платной основе) с 25 августа (принимаются дети с 6 лет)

Документы:

- справка

(приложение № 3)

- заявление о приеме (приложение № 4)

- ксерокопия

свидетельства

о рождении

Экипировка:

- чистые резиновые шлепки

- плавки / купальник

- плавательная шапочка и очки

- полотенце

- мыло, мочалка

Для удобства родителей недавно был разработан "Навигатор по учреждениям дополнительного образования Краснодарского края". Здесь мамы и папы могут найти информацию о кружках и секциях, ознакомиться с тренерским составом, узнать расписание и другую полезную информацию.