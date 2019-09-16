Беглеца из Новотитаровской задержали на Ставрополье

Два года назад житель станицы Новотитаровской, обвиняемый в разбое с незаконным проникновением (ч. 3 ст. 162 УК РФ ), сбежал от кубанских правоохранителей. Тогда он и был объявлен в федеральный розыск. Только сейчас найти его смогли полицейские из соседнего Ставропольского края.

Задержали нарушителя в ходе проведения профилактической операции «Розыск». Стражи порядка получили информацию, что мужчина скрывается в одном из домов города Георгиевска.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщили: «Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Георгиевскому городскому округу задержали мужчину, доставили в дежурную часть отдела внутренних дел и заключили под стражу».

В настоящее время 41-летний подозреваемый передан кубанским правоохранителям.