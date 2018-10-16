Фото: drive2.ru
Бензин снова подорожает
С 1 января 2019 года в России повысятся акцизы на топливо. В заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годов говорится о том, что это может привести к новому скачку розничных цен на бензин. Повышение акцизов скорее всего потребует дополнительных компенсаций и сдерживающих мер.
В целом уже известно, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо тоже повысится в стоимости – с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.
Соответственно, цены на заправках тоже взлетят. Чего ожидать россиянам? Скорее всего, затягивать пояса и экономить на других сферах своей жизни.
Уже сейчас цена на АИ-92 — более 42 рублей, АИ-95 — более 46 рублей, ДТ — более 44 рублей.
Комментарии
Рост с 18 до 20% НДС приведет в 2019 году, двухэтапный рост ЖКХ, об этом уже официально сказали, к этому добавляется рос цен на бензин и еще добавим рост доллара, что в совокупности, уже это даст рост цен на все товары.
Так что в новом году мы увидим рост на товары от 15 до 30%, а на некоторые товары, рост будет и по более.
Думаю, что все те кто делал вбросы на выборах должны быть рады, т.к. они и их дети, внуки должны быть счастливы, я так понимаю все было ради этого! Так что у вас получилось!
Как просто работать журналистом..)) Берёшь три заголовка "Бензин(продукты,услуги ЖКХ etc.) в следующем году подорожают","Против России вводят санкции","Санкции против России нам только на пользу" и печатаешь в рандомном порядке.