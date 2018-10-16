Бензин снова подорожает

С 1 января 2019 года в России повысятся акцизы на топливо. В заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годов говорится о том, что это может привести к новому скачку розничных цен на бензин. Повышение акцизов скорее всего потребует дополнительных компенсаций и сдерживающих мер.

В целом уже известно, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо тоже повысится в стоимости – с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.

Соответственно, цены на заправках тоже взлетят. Чего ожидать россиянам? Скорее всего, затягивать пояса и экономить на других сферах своей жизни.

Уже сейчас цена на АИ-92 — более 42 рублей, АИ-95 — более 46 рублей, ДТ — более 44 рублей.