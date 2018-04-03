Бесплатное протезирование зубов в Динской поликлинике

Бесплатное протезирование зубов в Динской поликлинике
Фото: stomatologia4.ru

Бесплатное протезирование зубов в Динской поликлинике

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29 минут назад Бесплатное протезированиеДинскаяДинская поликлиникаДинской районНовости Динского районаПротезПротезированиеПротезирование зубовСтоматологСтоматологическая поликлиника

Динская стоматологическая поликлиника приглашает ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, достигших пенсионного возраста, для бесплатного протезирования зубов.

Такое мероприятие проходит в соответствии с законом № 808-КЗ от 8.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края».

Для того чтобы получить первичный осмотр и консультацию, необходимо прийти в стоматологическую поликлинику, расположенную по адресу: станица Динская, улица Кирпичная, 76 Е, кабинет № 2.

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