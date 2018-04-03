Бесплатное протезирование зубов в Динской поликлинике

Динская стоматологическая поликлиника приглашает ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, достигших пенсионного возраста, для бесплатного протезирования зубов.

Такое мероприятие проходит в соответствии с законом № 808-КЗ от 8.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края».

Для того чтобы получить первичный осмотр и консультацию, необходимо прийти в стоматологическую поликлинику, расположенную по адресу: станица Динская, улица Кирпичная, 76 Е, кабинет № 2.