Бесплатные автобусы для всех поселений на День района

11 июня 2018 года на Динской автостанции с 22.00 будут ждать бесплатные автобусы. Время отправления во все населённые пункты - 22.35. Отсюда же можно будет уехать по двум внутристаничным направлениям в Динской.

Список маршрутов бесплатных автобусов:

ст. Динская (автостанция) – с. Первореченское – ст. Васюринская;

ст. Динская (автостанция) – п. Агроном;

ст. Динская (автостанция) – ст. Новотитаровская – ст. Нововеличковская – ст. Воронцовская – п. Найдорф;

ст. Динская (автостанция) – с. Красносельское – ст. Старомышастовская;

ст. Динская (автостанция) – ст. Пластуновская – п. Украинский;

ст. Динская (автостанция) – ул. Комсомольская – ул. Широкая – ул. Красная – консервный завод;

ст. Динская (автостанция) – ул. Гоголя – ул. 70 лет Октября – ул. Ульянова – дачи «Труд»;

ст. Динская (автостанция) – х. К. Маркса – ст. Новотитаровская (до Ейского шоссе) – п. Южный (центр).

Автомобилистам стоит помнить, что на День района в станице Динской с 8.00 до 23.00 будут закрыты для движения следующие улицы:

ул. Пролетарская — участок от ул. Октябрьской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Чапаева.

ул. Красноармейская — от ул. Октябрьской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Чапаева.

ул. Советская - от ул. Октябрьской до ул. Красной.