Бесплатные автобусы для всех поселений на День района

Бесплатные автобусы для всех поселений на День района
Автобусы будут курсировать по самым популярным маршрутам.

Бесплатные автобусы для всех поселений на День района

  238
6 часов назад Бесплатные автобусыГазета РВСДень Динского районаДень районаДень района 2018Новости Динского районаТранспорт

11 июня 2018 года на Динской автостанции с 22.00 будут ждать бесплатные автобусы. Время отправления во все населённые пункты - 22.35. Отсюда же можно будет уехать по двум внутристаничным направлениям в Динской.

Список маршрутов бесплатных автобусов:
ст. Динская (автостанция) – с. Первореченское – ст. Васюринская;
ст. Динская (автостанция) – п. Агроном;
ст. Динская (автостанция) – ст. Новотитаровская – ст. Нововеличковская – ст. Воронцовская – п. Найдорф;
ст. Динская (автостанция) – с. Красносельское – ст. Старомышастовская;
ст. Динская (автостанция) – ст. Пластуновская – п. Украинский;
ст. Динская (автостанция) – ул. Комсомольская – ул. Широкая – ул. Красная  консервный завод;
ст. Динская (автостанция) – ул. Гоголя ул. 70 лет Октября – ул. Ульянова – дачи «Труд»;

ст. Динская (автостанция) х. К. Маркса ст. Новотитаровская (до Ейского шоссе) п. Южный (центр).

Автомобилистам стоит помнить, что на День района в станице Динской с 8.00 до 23.00 будут закрыты для движения следующие улицы:

ул. Пролетарская — участок от ул. Октябрьской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Чапаева.

ул. Красноармейская — от ул. Октябрьской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Чапаева.

ул. Советская - от ул. Октябрьской до ул. Красной.

Комментарии

житель
житель 2 часа назад

До консервного можно будет доехать?

Ответить
0
житель
житель 2 часа назад

озвучьте эти два внутристаничные направления

Ответить
1
Татьяна Турко
Татьяна Турко житель 1 час назад

Как и указано в материале, маршрут такой есть.
Дублирую информацию: ст. Динская (автостанция) – ул. Комсомольская – ул. Широкая – ул. Красная – консервный завод;
ст. Динская (автостанция) – ул. Гоголя – ул. 70 лет Октября – ул. Ульянова – дачи «Труд».

Ответить
0