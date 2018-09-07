Бесплатные кружки и секции для детей в Динской
Начался учебный год, и перед родителями встал вопрос: чем занять ребенка, помимо школы? В редакцию «РВС» поступает много обращений от жителей с просьбой опубликовать список кружков и секций для детей. Такой перечень по запросу «РВС» подготовило районное управление образования.
Центр творчества, телефон 6-12-32
«Цифровой век» (компьютерные технологии и ) – 4-11 кл.
Радиотехник — с 9 лет.
Робототехника — 9-12 лет
«Юный модельер», «Золотая игла» (конструирование, моделирование и пошив одежды, лоскутное шитье) — 10-18 лет
Изобразительное искусство — с 6 лет
«Природа и фантазия» (флористика) — 7-14 лет
«Мастерская чудес» (работа с бумагой, лепка из теста, мягкая игрушка) — 6-12 лет
«Умельцы» (художественная обработка древесины) — 10-16 лет
«Родные истоки» (декоративно-прикладное творчество, бисер, соломка) — 7-14 лет
Эврика (развивающее обучение дошкольников) – 5,5-7 лет
«Веселый английский» - 6-7 лет
Фитодизайн (цветоводство) 9-13 лет
Юные экологи Кубани (волонтерское движение) — 12-15 лет
«Настроение» (вокально-хоровое пение) — 6-9 лет
«Росинка», «Ивушка», «Отрадушка» (хореография) — 6-8 лет
«Наигрыш» (баян, аккордеон, гитара, обучение игре на 6-струнной гитаре с 12 лет при наличии собственного инструмента) — 7-13
«Наигрыш» (игра на ложках) — 6-14 лет
Шахматы — с 6 лет
Туристический (пешеходный горный туризм) — 10-18 лет
Фотомастер — 13-18 лет
«Театральная шкатулка» - с 6 лет
Архитектурное моделирование — с 13 лет
Судомоделирование — 10-14 лет
ДЮСШ № 1, телефон 6-32-86
Греко-римская борьба — 7-18 лет
Гребля на байдарках, каноэ — 7-18 лет
Художественная гимнастика — 5-6 лет
Полиатлон — 7-18 лет
Легкая атлетика — 7-18 лет
Баскетбол — 7-18 лет
Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг — 9-18 лет
ДЮСШ № 3, телефон 6-62-49
Бадминтон — 8-18 лет
Бокс — 10-18 лет
Киокусинкай карате — 10-18 лет
Легкая атлетика — 8-18 лет
Пауэрлифтинг — 10-18 лет
Регби — 8-18 лет
Рукопашный бой — 7-18 лет
Спортивная акробатика — 7-18 лет
Тайский бокс — 10-18 лет
Теннис — 7-18 лет
Футбол — 8-18 лет
Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными возможностями (пауэрлифтинг) — 10-18 лет
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