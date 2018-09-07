Бесплатные кружки и секции для детей в Динской

Начался учебный год, и перед родителями встал вопрос: чем занять ребенка, помимо школы? В редакцию «РВС» поступает много обращений от жителей с просьбой опубликовать список кружков и секций для детей. Такой перечень по запросу «РВС» подготовило районное управление образования.





Центр творчества, телефон 6-12-32

«Цифровой век» (компьютерные технологии и ) – 4-11 кл.

Радиотехник — с 9 лет.

Робототехника — 9-12 лет

«Юный модельер», «Золотая игла» (конструирование, моделирование и пошив одежды, лоскутное шитье) — 10-18 лет

Изобразительное искусство — с 6 лет

«Природа и фантазия» (флористика) — 7-14 лет

«Мастерская чудес» (работа с бумагой, лепка из теста, мягкая игрушка) — 6-12 лет

«Умельцы» (художественная обработка древесины) — 10-16 лет

«Родные истоки» (декоративно-прикладное творчество, бисер, соломка) — 7-14 лет

Эврика (развивающее обучение дошкольников) – 5,5-7 лет

«Веселый английский» - 6-7 лет

Фитодизайн (цветоводство) 9-13 лет

Юные экологи Кубани (волонтерское движение) — 12-15 лет

«Настроение» (вокально-хоровое пение) — 6-9 лет

«Росинка», «Ивушка», «Отрадушка» (хореография) — 6-8 лет

«Наигрыш» (баян, аккордеон, гитара, обучение игре на 6-струнной гитаре с 12 лет при наличии собственного инструмента) — 7-13

«Наигрыш» (игра на ложках) — 6-14 лет

Шахматы — с 6 лет

Туристический (пешеходный горный туризм) — 10-18 лет

Фотомастер — 13-18 лет

«Театральная шкатулка» - с 6 лет

Архитектурное моделирование — с 13 лет

Судомоделирование — 10-14 лет





ДЮСШ № 1, телефон 6-32-86

Греко-римская борьба — 7-18 лет

Гребля на байдарках, каноэ — 7-18 лет

Художественная гимнастика — 5-6 лет

Полиатлон — 7-18 лет

Легкая атлетика — 7-18 лет

Баскетбол — 7-18 лет

Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг — 9-18 лет





ДЮСШ № 3, телефон 6-62-49

Бадминтон — 8-18 лет

Бокс — 10-18 лет

Киокусинкай карате — 10-18 лет

Легкая атлетика — 8-18 лет

Пауэрлифтинг — 10-18 лет

Регби — 8-18 лет

Рукопашный бой — 7-18 лет

Спортивная акробатика — 7-18 лет

Тайский бокс — 10-18 лет

Теннис — 7-18 лет

Футбол — 8-18 лет

Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными возможностями (пауэрлифтинг) — 10-18 лет