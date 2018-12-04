Бесплатные поздравления от Деда Мороза может получить каждый ребенок
Каждый родитель старается подарить своему ребенку настоящую сказку под Новый год. Не всем по карману приглашение Деда Мороза и Снегурочки домой. Но безвыходных ситуаций не бывает. В помощь родителям некоторые сайты совершенно бесплатно предоставляют видео- и телефонные поздравления Деда Мороза.
Именные поздравления бесплатно предлагает mail.ru
Для того чтобы Дедушка Мороз поздравил вашего малыша, надо просто пройти по ссылке и ввести имя ребенка.
Также традиционно работают телефоны Деда Мороза по всей России.
Номера телефонов для звонков Деду Морозу:
Москва +7(499)705-74-93
Санкт-Петербург +7(812)424-45-03
Екатеринбург +7(343)226-04-82
Барнаул +7(3852)50-32-05
Белгород +7(4722)20-59-62
Братск +7(3953)32-25-75
Владивосток +7(4232)02-27-31
Волгоград +7(8442)45-98-49
Воронеж +7(473)205-90-44
Иваново +7(4932)95-20-36
Ижевск +7(3412)65-05-83
Казань +7(843)202-37-61
Калуга +7(4842)33-31-78
Калининград +7(4012)65-83-89
Кемерово +7(3842)40-01-82
Киров +7(8332)68-89-25
Краснодар +7(861)205-50-94
Красноярск +7(3912)03-02-45
Курск +7(4712)23-82-92
Липецк +7(4742)20-01-27
Мурманск +7(8152)62-92-13
Нижневартовск +7(3466)31-07-45
Нижний Новгород +7(831)261-39-28
Новокузнецк +7(3843)75-55-01
Новосибирск +7(383)207-82-73
Орел +7(4862)30-31-26
Пермь +7(342)255-31-06
Ростов-на-Дону +7(863)209-89-58
Рязань +7(49127)7-67-34
Самара +7(846)229-57-49
Севастополь +7(86927)7-72-35
Ставрополь +7(8652)20-58-04
Сочи +7(8622)44-03-17
Сургут +7(346)238-54-91
Тверь +7(4822)39-68-73
Томск +7(3822)90-28-61
Тула +7(4872)75-10-49
Тюмень +7(345)265-80-98
Уфа +7(3472)14-95-23
Чебоксары +7(835)223-86-82
Челябинск +7(351)277-84-32
Череповец +7(8202)20-71-42
Ярославль +7(4852)60-71-86
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