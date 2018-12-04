Бесплатные поздравления от Деда Мороза может получить каждый ребенок

Каждый родитель старается подарить своему ребенку настоящую сказку под Новый год. Не всем по карману приглашение Деда Мороза и Снегурочки домой. Но безвыходных ситуаций не бывает. В помощь родителям некоторые сайты совершенно бесплатно предоставляют видео- и телефонные поздравления Деда Мороза.

Именные поздравления бесплатно предлагает mail.ru

Для того чтобы Дедушка Мороз поздравил вашего малыша, надо просто пройти по ссылке и ввести имя ребенка.

Также традиционно работают телефоны Деда Мороза по всей России.

Номера телефонов для звонков Деду Морозу:

Москва +7(499)705-74-93

Санкт-Петербург +7(812)424-45-03

Екатеринбург +7(343)226-04-82

Барнаул +7(3852)50-32-05

Белгород +7(4722)20-59-62

Братск +7(3953)32-25-75

Владивосток +7(4232)02-27-31

Волгоград +7(8442)45-98-49

Воронеж +7(473)205-90-44

Иваново +7(4932)95-20-36

Ижевск +7(3412)65-05-83

Казань +7(843)202-37-61

Калуга +7(4842)33-31-78

Калининград +7(4012)65-83-89

Кемерово +7(3842)40-01-82

Киров +7(8332)68-89-25

Краснодар +7(861)205-50-94

Красноярск +7(3912)03-02-45

Курск +7(4712)23-82-92

Липецк +7(4742)20-01-27

Мурманск +7(8152)62-92-13

Нижневартовск +7(3466)31-07-45

Нижний Новгород +7(831)261-39-28

Новокузнецк +7(3843)75-55-01

Новосибирск +7(383)207-82-73

Орел +7(4862)30-31-26

Пермь +7(342)255-31-06

Ростов-на-Дону +7(863)209-89-58

Рязань +7(49127)7-67-34

Самара +7(846)229-57-49

Севастополь +7(86927)7-72-35

Ставрополь +7(8652)20-58-04

Сочи +7(8622)44-03-17

Сургут +7(346)238-54-91

Тверь +7(4822)39-68-73

Томск +7(3822)90-28-61

Тула +7(4872)75-10-49

Тюмень +7(345)265-80-98

Уфа +7(3472)14-95-23

Чебоксары +7(835)223-86-82

Челябинск +7(351)277-84-32

Череповец +7(8202)20-71-42

Ярославль +7(4852)60-71-86