Бесплатные поздравления от Деда Мороза может получить каждый ребенок

Бесплатные поздравления от Деда Мороза может получить каждый ребенок
Фото: http://anegrinews.ru

Бесплатные поздравления от Деда Мороза может получить каждый ребенок

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8 часов назад Бесплатное поздравлениеВидеопоздравленияДед МорозНовостиНовый ГодПоздравление для ребенкаПоздравление от Деда МорозаТелефон Деда Мороза

Каждый родитель старается подарить своему ребенку настоящую сказку под Новый год. Не всем по карману приглашение Деда Мороза и Снегурочки домой. Но безвыходных ситуаций не бывает. В помощь родителям некоторые сайты совершенно бесплатно предоставляют видео- и телефонные поздравления Деда Мороза.

Именные поздравления бесплатно предлагает mail.ru

Для того чтобы Дедушка Мороз поздравил вашего малыша, надо просто пройти по ссылке и ввести имя ребенка.

Также традиционно работают телефоны Деда Мороза по всей России.

Номера телефонов для звонков Деду Морозу:

Москва +7(499)705-74-93

Санкт-Петербург +7(812)424-45-03

Екатеринбург +7(343)226-04-82

Барнаул +7(3852)50-32-05

Белгород +7(4722)20-59-62

Братск +7(3953)32-25-75

Владивосток +7(4232)02-27-31

Волгоград +7(8442)45-98-49

Воронеж +7(473)205-90-44

Иваново +7(4932)95-20-36

Ижевск +7(3412)65-05-83

Казань +7(843)202-37-61

Калуга +7(4842)33-31-78

Калининград +7(4012)65-83-89

Кемерово +7(3842)40-01-82

Киров +7(8332)68-89-25

Краснодар +7(861)205-50-94

Красноярск +7(3912)03-02-45

Курск +7(4712)23-82-92

Липецк +7(4742)20-01-27

Мурманск +7(8152)62-92-13

Нижневартовск +7(3466)31-07-45

Нижний Новгород +7(831)261-39-28

Новокузнецк +7(3843)75-55-01

Новосибирск +7(383)207-82-73

Орел +7(4862)30-31-26

Пермь +7(342)255-31-06

Ростов-на-Дону +7(863)209-89-58

Рязань +7(49127)7-67-34

Самара +7(846)229-57-49

Севастополь +7(86927)7-72-35

Ставрополь +7(8652)20-58-04

Сочи +7(8622)44-03-17

Сургут +7(346)238-54-91

Тверь +7(4822)39-68-73

Томск +7(3822)90-28-61

Тула +7(4872)75-10-49

Тюмень +7(345)265-80-98

Уфа +7(3472)14-95-23

Чебоксары +7(835)223-86-82

Челябинск +7(351)277-84-32

Череповец +7(8202)20-71-42

Ярославль +7(4852)60-71-86

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