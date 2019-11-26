Бесплатные занятия для пожилых в Комсомольском парке

Бесплатные занятия для пожилых в Комсомольском парке

Бесплатные занятия для пожилых в Комсомольском парке

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15 часов назад Газета РВСДинской районЗанятия для пожилыхКомсомольский парк в ДинскойНовости Динского района

Массажист Светлана Цименкова выступила с инициативой проводить  бесплатные занятия для пожилых жителей Динской.

- Физическая активность очень важна в любом возрасте.  Но особенно на пенсии, чтобы сохранить бодрость,  жизненный тонус, здоровье и радость от каждого дня, - рассказала нам Светлана о причинах, побудивших ее принять  такое решение. – Зимой, когда  работы в саду и огороде закончились, люди начинают меньше двигаться.  Но физическая нагрузка должна быть частью жизни вне зависимости от погоды.  Наше тело всегда нуждается в заботе и уходе.

Светлана знает, о чем говорит. Массаж, работа с телом и душой стали  делом ее жизни, ее призванием. Сменив работу в офисе на кабинет массажа, Светлана обрела  гармонию, душевный покой и желание делиться  этим состоянием. Она постоянно учится, повышает  свои знания и передает их  тем, с кем работает и общается.

Идея проведения утренних разминок  пришла клиентам Светланы. Пенсия – это время для себя, - считают многие  из тех, кому закон теперь позволяет не работать.  И Светлана решила поддержать  их.

- Я предлагаю один раз в неделю, по понедельникам, устраивать 20-минутную  разминку в Комсомольском парке.  Да, там еще ведутся работы, но в то же время много места для занятий.  Это будет легкий набор упражнений, включающий растяжку, комплекс для оздоровления, профилактики повышения давления и работы сосудов.  Также я отвечу на вопросы.

После разминки, уже самостоятельно, участники смогут продолжить упражнения или пройтись по парку, что тоже очень полезно.

Первое занятие состоится 16 декабря, в 8 утра, в Комсомольском парке.  Если вы желаете присоединиться, пишите  на номер 8(918)441-28-63. Светлана не всегда отвечает на звонки, так как весь день  проводит массажи, и не позволяет себе отвлекаться.   Будет создана группа в WhatsApp, в которой  Светлана разъяснит все вопросы по организации.  

 

Покажите эту статью своим друзьям, знакомым.  Для кого-то  эта разминка может стать важным ключом к своему здоровью,  к началу нового этапа в жизни.

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