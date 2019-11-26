Бесплатные занятия для пожилых в Комсомольском парке

Массажист Светлана Цименкова выступила с инициативой проводить бесплатные занятия для пожилых жителей Динской.

- Физическая активность очень важна в любом возрасте. Но особенно на пенсии, чтобы сохранить бодрость, жизненный тонус, здоровье и радость от каждого дня, - рассказала нам Светлана о причинах, побудивших ее принять такое решение. – Зимой, когда работы в саду и огороде закончились, люди начинают меньше двигаться. Но физическая нагрузка должна быть частью жизни вне зависимости от погоды. Наше тело всегда нуждается в заботе и уходе.

Светлана знает, о чем говорит. Массаж, работа с телом и душой стали делом ее жизни, ее призванием. Сменив работу в офисе на кабинет массажа, Светлана обрела гармонию, душевный покой и желание делиться этим состоянием. Она постоянно учится, повышает свои знания и передает их тем, с кем работает и общается.

Идея проведения утренних разминок пришла клиентам Светланы. Пенсия – это время для себя, - считают многие из тех, кому закон теперь позволяет не работать. И Светлана решила поддержать их.

- Я предлагаю один раз в неделю, по понедельникам, устраивать 20-минутную разминку в Комсомольском парке. Да, там еще ведутся работы, но в то же время много места для занятий. Это будет легкий набор упражнений, включающий растяжку, комплекс для оздоровления, профилактики повышения давления и работы сосудов. Также я отвечу на вопросы.

После разминки, уже самостоятельно, участники смогут продолжить упражнения или пройтись по парку, что тоже очень полезно.

Первое занятие состоится 16 декабря, в 8 утра, в Комсомольском парке. Если вы желаете присоединиться, пишите на номер 8(918)441-28-63. Светлана не всегда отвечает на звонки, так как весь день проводит массажи, и не позволяет себе отвлекаться. Будет создана группа в WhatsApp, в которой Светлана разъяснит все вопросы по организации.

Покажите эту статью своим друзьям, знакомым. Для кого-то эта разминка может стать важным ключом к своему здоровью, к началу нового этапа в жизни.