Без света остались более 4500 жителей Динского района

Сегодня, 16 января, свет внепланово отключили с 8.00 до 17.00 на некоторых улицах трех станиц Динского района.

Станица Старомышастовская

Ул. Ленина, Кирова, К. Маркса, Крупской. Техобслуживание типовой подстанции.

Станица Васюринская

Пер. 40 лет Победы, пер. Хадыженский, пер. Северный, ул. Васюринская, ул. Восточная, ул. Выгонная, ул. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. Жилинского, ул. Запорожская, ул. Ивко, ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирпичная, ул. Кропоткина, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Матвеевская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Спартаковская, ул. Суворова, ул. Ульяновская. Работы по переносу типовой подстанции из зоны застройки.

Станица Динская

Ул. Железнодорожная, Садовая, Широкая, Первомайская, Коммунальная. Работы по обрезке веток.