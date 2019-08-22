Бездомный напал на пенсионерку в районе консервного завода

Проблемы бездомных людей в Динском районе поднимаются не так часто, и на каждой из них акцентируется внимание. Вот такой отдельный случай и произошел в районе консервного завода в Динской.

22 августа бездомный житель напал на пожилую женщину 78-ми лет с большим мусорным совком, поранив ей при этом руку. Как это произошло?

Утром этого же дня бездомный, имя или прозвище которого у многих местных жителей и продавцов близлежащих магазинов уже давно на устах, проснулся с сильного похмелья. Вылечившись спиртным, наш герой вступил в конфликт с одним из таксистов, который в это время находился на стоянке. Исход этого столкновения неизвестен, но мужчина всё-таки отстал от таксиста и ушёл спать в своё импровизированное жилье, которое он уверенно называет своим домом. Про это стоит сказать отдельно.

Год назад по территории Динской были открыты точки реализации для людей, которые хотят торговать овощами и фруктами со своего подворья. Обычно этим занимаются пенсионеры, и многих эта идея устроила — ведь теперь можно сидеть со своими помидорами и яблоками не где-то у дороги под солнцепёком, а под приличным навесом со скамьями и широкими столами. Видимо, эти реализаторские точки были настолько удобны, что бездомный с консервного района решил приспособить одну из них под свои нужды. Из трех таких точек на районе осталось две.

После конфликта с таксистом, бездомный ушел спать под стол точки реализации. Там у него постелен матрас, есть одеяло, коробки с вещами, сушится обувь, сверху висит верхняя одежда, рядом ведро, где стираются вещи, на деревьях поблизости натянута верёвка для белья. В это время на соседних двух точках сидели пенсионерки, которые продавали овощи и фрукты — в общем, занимались тем, чем и нужно заниматься в этом месте. В начале двенадцати дня мужчина проснулся, подошел к пожилым женщинам, ища при этом мусорный совок для уборки территории. Доподлинно неизвестно, для чего совок понадобился бездомному, но найдя его под столом у пенсионерок он сильно разозлился. Выкрикивая самые нелестные и грубые слова, бездомный схватил совок и нанес удар сидящей рядом женщине по руке. Одержав победу над пожилым человеком, бомж удалился в своё «логово». Сотрудники магазина, который находится рядом, оказали первую помощь пожилой женщине — остановили кровь, обработали рану, приложили лед к гематоме. Вызвали журналиста «РВС» и полицию. Когда журналист прибыл на место, бездомный всё так же спал хмельным сном под столом на матрасе. Пробудился он только от присутствия участкового, который оперативно прибыл на место и задержал злоумышленника. Пострадавшая пенсионерка написала заявление на мужчину, после приехала её дочь, которая повезла женщину в больницу. Теперь жителю без определенного места жительства грозит наказание за мелкое хулиганство и нанесение телесных повреждений. Ближайшие 15 суток он проведет под арестом.

Бездомный давно терроризирует местных жителей. Продавцы из магазинов поблизости жалуются на его неадекватное и агрессивное поведение. Не так давно он уже совершал нападение на пожилого мужчину, за что и сел на 12 суток. Местные жители обходят стороной лежанку бомжа, детей стараются не подпускать слишком близко. Так как «дом» мужчины находится фактически под навесом, который принадлежит администрации поселения, «РВС» обратилась туда. По словам сотрудников администрации, они в курсе проблемы. Два раза с этой территории выносились вещи бездомного и были попытки прогнать его, однако бомжа всё тянуло и тянуло назад. Не останавливало даже отсутствие постели — он где-то находил новый матрас и всё так же обустраивал своё жилье. В администрации советуют обращаться в полицию. Это никак не утешает местных жителей — скоро 1 сентября, мимо лежанки мужчины будут ходить дети. Взрослые всерьез обеспокоены этой проблемой.

Ну а пока жители могут выдохнуть и спокойно жить. Правда, всего лишь 15 суток.