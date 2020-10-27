Бездомные собаки нападают на жителей Динского района

Недавно на углу улиц Садовой и Коммунальной на мужчину напала собака, укусила его за ногу. Он обратился в редакцию с вопросом: «Что делать в такой ситуации? Куда обращаться? От агрессивной собаки могут пострадать и другие».

Позже в редакцию позвонила местная жительница и рассказала, что на улице Красноармейской, за кинотеатром, живет целая свора бездомных животных.

«Более 30 котов, мы просто сбились со счета. Еще и собаки, которые постоянно находятся на территории двора многоквартирного дома», – поделилась она.

Обратившаяся рассказала, что некоторые жители жалеют животных и подкармливают их, те, конечно, не хотят покидать место, где они могут поесть. А значит, живности становится все больше.

На днях и вовсе на пожилую женщину, которая выносила мусор, набросилась одна из этих собак. Она нанесла пенсионерке травмы, искусав ее. Сейчас женщина находится в отделении травматологии Динской ЦРБ.

Примечательно, не раз эксперты отмечали, что, подкармливая бездомных собак около жилых домов, люди непроизвольно создают опасность для других, так как животные начинают охранять свою кормовую базу. И могут вести себя агрессивно на данной территории.

Жители пятиэтажек в районе детского сада № 3 уже не один день наблюдают стаю собак, которая гуляет по двору. Многие дети боятся их, некоторые играют с ними. Родители обеспокоены, ведь собаки ничейные и как поведут себя в той или иной ситуации, никто предсказать не может. И прогнать их боятся, вдруг кинутся.

Также от наших подписчиков поступало сообщение, что на улице Шевченко из двора выпускают волкодавов. И они загрызают насмерть других собак, оказавшихся недалеко от территории домовладения.

Итак, что же необходимо делать, если вы стали жертвой бездомных животных?

В первую очередь нужно безотлагательно отправиться в лечебное учреждение, чтобы провести необходимую обработку раны и вакцинацию от заражения инфекциями.

Далее, как нам объяснили в администрации Динского района, следует обратиться в администрацию поселения. В ведомстве нужно написать заявление на имя главы.

В своем обращении изложить, что произошло, просьбу об отлове животного или животных с указанием их местонахождения.

Администрация поселения передает все заявления в районную администрацию, она передает заявки в управление сельского хозяйства. А те в свою очередь – организации, занимающейся отловом, с которой заключен договор.

Также мы решили обсудить с экспертом, как же себя вести, если вы встретили агрессивного пса. Об этом нам рассказала зооинженер Анастасия Калинина.

«Чаще всего бродячие собаки нападают на детей, женщин и пожилых людей. Взрослых крепких мужчин они опасаются. Также эти животные редко нападают на людей, идущих группой. Иногда собаки агрессивны в темное время суток.

Обычно беспризорные животные трусливы и предпочитают убегать от опасности. Часто стаи обитают на свалках, в промзонах, при автостоянках, на территориях фабрик и заводов. Тогда эти собаки могут проявлять территориальную агрессию.

Если собака одна и она облаивает вас, не убегайте, не размахивайте руками, не паникуйте, ведь животное чувствует ваш страх. Лающая собака редко нападает. Стойте неподвижно, тогда она может потерять к вам интерес. Потом тихонько отходите полубоком, не оборачиваясь к ней спиной. Если у вас с собой есть что-то съестное, отбросьте кусок в сторону. Это может отвлечь пса. Можно сделать вид, что вы подняли с земли камень, и имитировать бросок. Громко и грубо прикрикнуть на нее. Попробуйте давать противоречивые команды: "Фу", "Сидеть", хлопнуть полиэтиленовым пакетом, замахнуться сумкой или зонтом.

Если собака рычит, ее мышцы напряжены и она готова броситься на вас, то не бегите и не поворачивайтесь спиной. Защитите шею и руки (поднимите воротник), намотайте куртку на руку. Поднимите палку или камень, замахнитесь. Зовите на помощь. Попробуйте забраться на дерево, забор, детскую горку, зайти в подъезд.

Если собака напала, то суньте ей в пасть защищенную руку, отбивайтесь ногами, зонтом, палкой. Можно сунуть ей в пасть зонт или шапку — это тоже может отвлечь. Не пытайтесь задушить пса или сломать ему шею, если вы не мастер боевых искусств. Зовите на помощь.

Если собак несколько, не дайте себя окружить. Медленно полубоком отходите к стене или дереву. Не поворачивайтесь спиной, не смотрите им в глаза. Постарайтесь уйти с территории, которую псы считают своей. Зовите на помощь, звоните по единому номеру 112.

Если с вами ребенок, закрывайте его собой. Лучше не берите на руки — собака может подпрыгнуть и укусить его», – порекомендовала Анастасия Калинина.

Чтобы не стать жертвой бездомных собак, рекомендовано:

Не ходить в одиночестве там, где обитают стаи бездомных собак.

Не гулять там с домашними собаками. Увидев собак, уходите, не дожидаясь агрессии. Маленьким собачкам не разрешайте лаять с рук, это может спровоцировать любую крупную собаку.

Не прикармливать бездомных собак. Лучше обратитесь к зоозащитникам или в администрацию. Агрессивных животных обязаны убрать с улицы по закону.

Научить детей не трогать бродячих собак, не мешать им отдыхать или есть. Не бежать и не размахивать руками, если собака подошла. Звать на помощь взрослых.

Ни в коем случае не подходить к самке с щенками или собачьей свадьбе (когда течную самку сопровождают несколько кобелей).

Носить с собой фонарик с электрошокером или устройство для отпугивания собак с ультразвуком.

По статистике, гораздо чаще кусают людей домашние собаки. Маленькие избалованные собачки кусают владельцев или терроризируют детей. А самые страшные случаи со смертельным исходом происходят из-за сорвавшихся с цепи собак – их не дрессируют. Вот тогда и происходят настоящие трагедии.

Наталья Бережная