241 нападение бездомных собак на динчан зафиксировано за полгода

Не так давно в редакцию РВС обратились читатели, поведав о том, что в последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей. Собственно, обратившийся человек и сам стал жертвой своры собак. Также он уточнил, что в Динской ЦРБ ему рассказали, что он уже пятый человек за день, который приехал за медицинской помощью после нападения собак. Всего на Кубани за последние полгода зафиксировано 5 случаев бешенства. За 6 месяцев по всему краю за медицинской помощью после укусов обращались 7482 человека. В Динском районе за этот же период зафиксировано 241 случай нападения.





Что нужно делать если Вас укусила собака?



Обратитесь за медицинской помощью как можно скорее. Пострадавшим проводится первичная хирургическая обработка ран с наложением швов, введение антирабической вакцины. В последующем рекомендуется избегать переохлаждения, перегревания, запрет приёма алкоголя во время проведения вакцинации и в течение 6 месяцев после окончания вакцинации.



В случае получения травмы в виде укуса теплокровными животными (кошки, собаки, морские свинки, хомячки и т.д.) и в любых случаях причинёнными дикими животными необходимо: