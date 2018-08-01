241 нападение бездомных собак на динчан зафиксировано за полгода
Не так давно в редакцию РВС обратились читатели, поведав о том, что в последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей. Собственно, обратившийся человек и сам стал жертвой своры собак. Также он уточнил, что в Динской ЦРБ ему рассказали, что он уже пятый человек за день, который приехал за медицинской помощью после нападения собак. Всего на Кубани за последние полгода зафиксировано 5 случаев бешенства. За 6 месяцев по всему краю за медицинской помощью после укусов обращались 7482 человека. В Динском районе за этот же период зафиксировано 241 случай нападения.
Что нужно делать если Вас укусила собака?
Обратитесь за медицинской помощью как можно скорее. Пострадавшим проводится первичная хирургическая обработка ран с наложением швов, введение антирабической вакцины. В последующем рекомендуется избегать переохлаждения, перегревания, запрет приёма алкоголя во время проведения вакцинации и в течение 6 месяцев после окончания вакцинации.
В случае получения травмы в виде укуса теплокровными животными (кошки, собаки, морские свинки, хомячки и т.д.) и в любых случаях причинёнными дикими животными необходимо:
- промыть рану мыльным раствором;
- кожу вокруг раны обработать антисептическим раствором (йодопирон, хлоргексидин и др);
- наложить стерильную повязку, в случае отсутствия стерильного перевязочного материала прикрыть рану чистым тканевым материалом;
- срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи.
Также необходимо предоставить напавшее на вас животное в ближайшую ветеринарную клинику для наблюдения. После 10-и дневного наблюдения и получения заключения о том, что животное здорово, курс вакцинации прекращается.
Корень проблем
Бездомные животные — одна из наиболее острых проблем на сегодняшний день. Кто-то относится к ним по-доброму, прикармливая и собирая возле своих домовладений целые своры собак, а кто-то так же исправно и с закономерной периодичностью отстреливает кошек и собак, или того хуже — травит. Но понять можно и тех и других. Одни животных любят слишком сильно, другие может и тоже любят, но собственная безопасность и безопасность семьи им важнее.
Организация приюта
Не так давно поднимался вопрос о создании приюта для животных в пределах Динского района. Месяц назад специалисты районного управления сельского хозяйства встречались с представителями Краснодарской краевой общественной благотворительной организации «Клуб защиты животных». На собрании также присутствовали динские волонтеры и юристы. На первом заседании предлагались способы решения проблемы. Рассмотрели варианты с покупкой старой, пустой фермы, чтобы в дальнейшем переоборудовать помещение в пункт передержки. Также обсудили возможность с покупкой земли для строительства приюта с нуля. На сегодняшний день уже была создана инициативная группа, которая работает над этим вопросом, хоть это довольно сложная проблема в реалиях нашей жизни. Обуславливается это нехваткой бюджетных денег, отсутствием спонсорства и постоянным ростом численности бездомных животных.
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