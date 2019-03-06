Бездомные животные в районе — как решается назревшая проблема?

На сайте администрации Васюринского сельского поселения размещена информация о том, что 8 марта 2019 года на территории сельского поселения будет проводиться отлов собак без владельцев специализированной организацией.

«РВС» выяснила в районной администрации, как в целом обстоит дело с безнадзорными животными по Динскому району и какие меры принимаются?

Всем главам поселений были разосланы письма от имени исполняющего обязанности главы района Евгения Пергун, где было рекомендовано заложить в местные бюджеты средства на отлов безнадзорных животных. Ведь проблема есть уже сейчас, а ждать, пока будут получены субвенции можно долго.

Когда придут краевые средства, то район окажет необходимое содействие поселениям.

Например, в Пластуновской уже был проведен отлов безнадзорных животных в конце января этого года за счет местного бюджета.

Сейчас известно, что средства на данные мероприятия уже заложили и проводят работу Новотитаровское, Южно-Кубанское, Пластуновское и Мичуринское сельские поселения.

По остальным поселениям пока официальной информации нет, но они также планируют выделить деньги на отлов бродячих животных.

Кроме того, в администрации Динского района отметили, что сейчас общество разделилось на два лагеря — одни считают, что безнадзорных собак нужно уничтожать, другие же, наоборот, защищают их, подкармливают, ведь они также живые существа и не виноваты, что оказались, или же родились на улице. В последнее время эта тенденция очень четко прослеживается по характеру обращений граждан.

Кроме «своих» бродячих животных, многие люди привозят «надоевших живых игрушек» из Краснодара, выбрасывая их куда подальше от дома.

Также в администрации в очередной раз напомнили, что нужно ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Стерилизовать их, заботиться, а не выкидывать на улицу.

Проблема не сможет быть решена до тех пор, пока граждане не начнут сознательно заботиться о животных. Ведь они не виноваты, что люди столь бесчеловечны.