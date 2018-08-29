Безопасность 1 сентября обеспечат сотрудники полиции

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, 1 сентября при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний, за образовательными учреждениями закреплены полицейские. Всего привлечены 105 стражей порядка.

Они будут оказывать помощь руководству школ и преподавателям, поддерживая правопорядок в учебных заведениях.

Личный состав районного отдела внутренних дел на время проведения данного мероприятия переведен на усиленный режим несения службы для обеспечения охраны и безопасности детей и граждан.

В целях недопущения террористических актов во время подготовки и проведения торжественных мероприятий на территории Динского района силами сотрудников полиции проводятся комплексные обследования мест проведения.

Обо всех случаях нарушения общественного порядка и безопасности, а также при обнаружении подозрительных вещей, предметов в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, незамедлительно сообщайте об этом в ОМВД России по Динскому району по телефонам: 102, 8(86162)6-15-94.