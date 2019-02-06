Безопасность детей — дороже всего

Безопасность детей — дороже всего

Безопасность детей — дороже всего

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8 часов назад БДДГазета РВСГИБДДДинской районДорожное движениеНовостиПравила дорожного движения

На территории Динского района в период с 4 по 15 февраля 2019 года проходит профилактическое мероприятие "Декада дорожной безопасности детей". Оно направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Родители, помните, что от того, насколько правильный пример вы подаете своим малышам, зависит их безопасность, ведь дети подражают поведению взрослых.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 4 часа назад

"Пешеходный переход от беды убережёт". Многие только это и знают. А на самом деле всё не так. И это важно втолковать детям. Там, где есть светофор, то пешеходный переход не убережёт, если ты на красный идёшь. Не убережёт он тебя и в случаях: - близко идущего транспорта, - ночью, когда очень плохо видно пешеходов, - если дядя/тётя водитель права купили (а таких всё больше), - и ещё немало вариантов. Важно: смотреть по сторонам, быть внимательным и ненапористым, а то потом Господу Богу будешь рассказывать, что ты был на переходе.

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