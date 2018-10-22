Безопасны ли автобусы в Динском районе? ГИБДД проводит рейды

С 15 по 24 октября в Динском районе проходит 4 этап профилактического мероприятия «Автобус».

«Главной целью является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по автомобильным дорогам, а также профилактика и пресечение нарушений ПДД водителей маршрутных транспортных средств», - сообщили нам в отделе пропаганды ОГИБДД ОМВД России по Динскому району.

В пятницу, 19 октября 2018 года, журналист «РВС» лично присутствовал в одном из рейдов в станице Динской. Мероприятие проходило также в других населенных пунктах района.

За это время стражами порядка было остановлено и проверено более 20 автобусов. Выявлены 2 нарушителя.

Проверка проходит по всему району.



