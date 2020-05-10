Безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу. Критерии и как получить

Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездные субсидии на частичную компенсацию затрат, в том числе на сохранение занятости и оплату труда работникам в апреле и мае 2020 года*.

Критерии получения выплат:

Деятельность попадает в Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса**.

Организация или предприниматель должны быть включены в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года, получатель определяется по основному виду деятельности (ОКВЭД);

Количество сотрудников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года;

По состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

Получатель субсидии не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, отсутствует решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

Направить заявление*** на получение выплат в размере одного МРОТ на каждого работника необходимо не позднее 1 июня 2020 года – за апрель и в период с 1 июня до 1 июля 2020 года – за май.

Сделать это можно дистанционно через Интернет, воспользовавшись электронными сервисами «Личный кабинет юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», а также направить по телекоммуникационным каналам связи.

Для ускорения процедуры выплаты субсидии рекомендуется досрочно представить отчет в Пенсионный фонд по форме «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за апрель и май 2020 года. На основании представленных данных налоговая служба будет определять количество работников для расчета субсидии.

Узнать информацию о ходе рассмотрения заявления и сроках получения выплат можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России, который запущен с 1 мая 2020 года.

*Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 №576

**Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540.

***Форма заявления (КНД 1150102) утверждена Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 №576 (Приложение 2).