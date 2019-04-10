"Библионочь-2019" в Динской. Что ждет читателей?

Всероссийская акция "Библионочь-2019" в поддержку чтения пройдет в ночь с 20 на 21 апреля. Тема акции - «Весь мир театр». В эту ночь Межпоселенческая библиотека расширяет время и формат своей работы. Участников акции ожидают: молодежная театральная площадка, увлекательная программа, интересные выставки и презентации книг, мастер-классы, игры, викторины импровизации на тему «Весь мир - театр».

Начало в 18.00. Вход на все площадки свободный. Подробности акции будут позднее.

Приглашаются жители и гости Динского района!