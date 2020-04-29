Благодаря неравнодушным людям Матвей может слышать

Ранее «РВС» писала о Матвее Шумике, которому необходимы были дорогие слуховые аппараты.

На днях его родственники сообщили о приятной новости.

Благодаря всем, кто не прошел мимо истории этой семьи, сбор закрыли и аппараты мальчику уже приобрели.

«Матюша может слышать! Спасибо огромное за вашу помощь, дай Бог вам здоровья! Пусть весь мир узнает, что все-таки есть неравнодушные люди, которые не прошли мимо нашей просьбы и нам помогли. Дай Бог всем им здоровья!» – такое сообщение прислали родные Матвея в редакцию «РВС».

Напомним, мальчику всего 5 лет. В раннем детстве ему поставили диагноз «тугоухость четвертой степени».

Родители Матвея тоже инвалиды по слуху с детства.

В его семье слышит и говорит только маленькая сестренка 3 лет. Сейчас она, как может, старается научить брата. Теперь Матвей может услышать голос сестры.

Как рассказала бабушка мальчика, аппараты, предоставляемые на бесплатной основе, слишком слабые для степени тугоухости внука. Но теперь он не только сможет общаться с сестрой, но полноценно готовиться к школе.

Сейчас Матвей занимается с сурдопедагогом, который говорит о его хороших интеллектуальных способностях.