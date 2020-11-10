Благотворительная акция «Будь частью добра»

Автономная некоммерческая организация социальной помощи семье и детям «Линия добра» проводит благотворительные мероприятия для детских домов, социальных приютов, школ-интернатов, для детей с инвалидностью, малоимущих и многодетных семей, дома престарелых.

Цель проведения мероприятий - желание подарить детям любовь, радость и много положительных эмоций.

Сейчас «Линия добра» планирует провести благотворительную акцию «Будь частью добра» для воспитанников коррекционной школы-интерната. Учреждение для умственно - отсталых детей, которые остались без родителей, находится в станице Платнировской. На сегодняшний день там воспитываются 160 детишек от 3 до 17 лет. В рамках акции будут проводить праздничную программу с аниматорами, вручать подарки, и конечно же восполнять список нужд, который расположен ниже.

Вы можете поддержать данное мероприятие, оказав помощь в приобретении этих вещей, либо поучаствовать финансово.

Реквизиты:

Автономная некоммерческая организация

социальной помощи семье и детям «Линия добра»

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