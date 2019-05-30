Благотворительный кинопоказ для детей состоялся в кинотеатре

Сегодня, 30 мая, в киноцентре «40 лет Победы» состоялся благотворительный показ фильма «Байкальские каникулы – 2» для детей-инвалидов и многодетных семей. Приурочен он был к Международному дню защиты детей (1 июня).

В мероприятии приняли участие подопечные общественной организации «Большая семья», государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Динского комплексного центра социального обслуживания населения, Динского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Динской районной благотворительной организации «ДариДобро». Всего было 310 человек.

Детям и родителям очень понравился фильм, они остались довольны. По окончании сеанса все сделали большой групповой снимок.

Сотрудники кинотеатра, как обычно, напомнили, что они рады посетителям и ждут всех на киносеансы.