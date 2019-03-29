Благотворительный концерт состоится в Динской

31 марта 2019 года в 14.00 в Доме культуры состоится благотворительный концерт «Подари частичку добра». В программе примет участие актер театра и кино Армен Миракян, солисты и творческие коллективы динского Дома культуры. Как пояснили организаторы, они рассматривают два варианта благотворительности. Собранные средства будут перечислены на счет социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних либо на лечение больного ребенка.

Вход свободный. Для сбора средств в зале будет установлен бокс.

Концерт состоится по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 23. Телефон для справок 8-918-447-31-91 (Лиля)