Благоустройство Комсомольского парка. Что появится на территории

В Динской стартовала 5-я очередь реконструкции Комсомольского парка. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава района Евгений Пергун.

Он отметил, что запрет на посещение парков, набережных, пляжей, скверов и других мест массового отдыха сохранится в крае и после 23 мая. Но проводить работы по благоустройству можно, а значит, есть возможность реализовать запланированные проекты. Сейчас работы идут по графику.

В рамках пятой очереди будут обустроены пляж, поля для пляжного футбола и волейбола. Будет проведено наружное освещение, установят воркауты и лавочки, появятся тротуарные дорожки.

Завершить благоустройство планируют в конце июля.