Благоустройство Старомышастовской: результаты и планы
В администрации Старомышастовской рассказали, как обстоят дела с благоустройством поселения.
К концу 2020 года планируется отремонтировать порядка 5 км тротуаров. Сегодня уже готово 3,3 км.
На улицах Садовой, Чапаева, Пушкина, Карла-Маркса тоже проведен ремонт, на Орджоникидзе строительство тротуара запланировано на октябрь.
Дороги в гравийном исполнении отремонтировали по улицам Фурманова, Крупской, участки дорог: по Кржижановского, Карла-Маркса, Северной, Степной, Ленина, Фрунзе.
Уже готов проект реконструкции стадиона. В планах:
- Снос аварийных и установка облегченных металлических быстровозводимых трибун;
- Строительство беговых дорожек вокруг футбольного поля;
- Устройство искусственного газона на футбольном поле;
- Установка административно технического комплекса;
- Благоустройство территории;
- Освещение стадиона и ограждение территории.
В муниципальном учреждении по физическому развитию «Спарта» перекрыли крышу, рядом установили воркаут-площадку.
Сейчас выполняется проект для капитального ремонта Дома культуры. Экспертизу проходит и парк, который находится возле ДК.
В администрации поселения уже представлен проект по благоустройству территории на пересечении улиц Советская и Красная.
Обустроят площадь у ДК, построят детскую площадку, автопарковку, воркаут-площадку.
На 40 млн. рублей подготовлены и направлены в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края проекты на газификацию улиц:
- Красная/Южная.
- Октябрьская/Садовая.
- Степная.
- Краснознаменная/Мира.
- Шевченко/Садовая.
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