Благоустройство Старомышастовской: результаты и планы

В администрации Старомышастовской рассказали, как обстоят дела с благоустройством поселения.

К концу 2020 года планируется отремонтировать порядка 5 км тротуаров. Сегодня уже готово 3,3 км.

На улицах Садовой, Чапаева, Пушкина, Карла-Маркса тоже проведен ремонт, на Орджоникидзе строительство тротуара запланировано на октябрь.

Дороги в гравийном исполнении отремонтировали по улицам Фурманова, Крупской, участки дорог: по Кржижановского, Карла-Маркса, Северной, Степной, Ленина, Фрунзе.

Уже готов проект реконструкции стадиона. В планах:

Снос аварийных и установка облегченных металлических быстровозводимых трибун;

Строительство беговых дорожек вокруг футбольного поля;

Устройство искусственного газона на футбольном поле;

Установка административно технического комплекса;

Благоустройство территории;

Освещение стадиона и ограждение территории.

В муниципальном учреждении по физическому развитию «Спарта» перекрыли крышу, рядом установили воркаут-площадку.

Сейчас выполняется проект для капитального ремонта Дома культуры. Экспертизу проходит и парк, который находится возле ДК.

В администрации поселения уже представлен проект по благоустройству территории на пересечении улиц Советская и Красная.





Обустроят площадь у ДК, построят детскую площадку, автопарковку, воркаут-площадку.

На 40 млн. рублей подготовлены и направлены в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края проекты на газификацию улиц: