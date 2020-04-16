Богослужения на Пасху. Как будут проходить? Где посмотреть?
Многих динчан волнует вопрос: можно ли посетить церковь на Пасху?
Глава администрации Динскогорайона Евгений Пергун на своей странице в инстаграме написал: «В связи с повышением риска местного распространения коронавируса главным санитарным врачом Краснодарского края приостанавливается посещение гражданами церквей и храмов с 12 апреля и до особого распоряжения.
Вместо посещения храмов рекомендуется смотреть телевизионные и онлайн трансляции служб.
Уберегите себя и своих близких!»
Кроме того, он привел цитату Патриарха Кирилла: «Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов».
Последний также призвал верующих соблюдать самоизоляцию и молиться о выздоровлении всех больных в мире дома.
С таким же призывом обратился к священнослужителям Кубани и всем православным людям Митрополит Исидор.
Глава Кубанской митрополии предписал храмам Кубани проводить пасхальные службы за закрытыми дверями.
В них могут участвовать только представители духовенства. В дни Светлой седмицы так будут проходить все богослужения.
Крестный ход в Пасху тоже состоится силами церкви, без участия прихожан.
Причаститься в пасхальную ночь тоже не получится.
Духовенство особенно призывает поберечься людей старше 65 лет и просит их не посещать общественные места, включая храмы.
Только ответственность и жесткая дисциплина могут остановить распространение инфекции.
Верующих за то, что они остались молиться дома, никто осуждать не будет. В данной ситуации это будет правильнее и безопаснее.
Тем же, кто придет в храмы, необходимо будет соблюдать санитарные требования: выдерживать социальную дистанцию, использовать маски и антисептики.
Где посмотреть пасхальную службу?
Торжественное пасхальное богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара верующие смогут увидеть в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Трансляция всенощной начнется в субботу, 18 апреля, в 23.30.
Смотреть молебен можно будет на канале «Кубань 24», «Кубань 24 – ОРБИТА», на 9 кнопке по ОТР, в сетях всех кабельных операторов на 21-й кнопке.
Телеканал «Краснодар» в ночь с 18 на 19 апреля в прямом эфире покажет пасхальную службу из собора Александра Невского. Начало трансляции в 23.00.
Кроме того, все желающие смогут посмотреть богослужение и в Интернете.
Георгиевский храм г. Краснодара будет вести трансляции на своем Youtube канале.
Храм Рождества Христова г. Краснодара трансляции богослужений будет вести на Youtube канале.
Ильинский храм г. Краснодара трансляции богослужений будет вести в Instagram и на Youtube канале.
Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» трансляции богослужений будет вести на канале в Instagram.
Храм Святого Духа г. Краснодара будет вести трансляцию богослужений на своем Twitch канале.
Храм Всех Святых трансляции богослужений будет вести на Youtube канале.
Храм Феодоровской иконы Божией Матери (г. Горячий Ключ) трансляции богослужений будет вести на канале в Instagram.
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