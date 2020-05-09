Более 4 млн. зараженных. Данные по коронавирусу на 9 мая: мир, страна, край

Согласно данным университета Джона Хопкинса на 9 мая в мире зарегистрировано 3 939 281 зараженных коронавирусом.

Но по сведениям портала Worldometers,эта цифра перевалила уже за 4 миллиона.

По-прежнему, Россия находится на 5-м месте после США, Испании, Италии и Объединенного Королевства.

В нашей стране зафиксировано 198 676 случаев заболевания (из них 10 817 за сутки).

31 916 людей выздоровело (+5 308). Скончались 1 827 (+104).

В Краснодарском крае на 9 мая за сутки 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Заразились 47 мужчин и 51 женщина. Возраст - от 19 до 95 лет.

47 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, 13 – в Сочи, 6 – в Армавире. По четыре человека выявлено в Ейском и Кавказском районах, по три – в Тихорецком и Северском районах, по два – в Горячем Ключе, Каневском и Динском районах. По одному заболевшему – в Анапе, Белореченском, Тбилисском, Щербиновском, Апшеронском, Отрадненском, Мостовском, Староминском, Крымском, Брюховецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.

Всего в крае 1830 человек инфицированы, из них 100 детей. 595 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 41 – за последние сутки. 21 человек скончался.

“24 пациента в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, инфекционной больнице №2 Сочи, горбольнице №3 Краснодара, Лабинской, Тихорецкой и Усть-Лабинской ЦРБ, краевой больнице №2”, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Как сообщает краевой оперштаб, на 9 мая в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 5008 человек, из них 602 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2291 человек, включая 188 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 11411 человек.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка изолированы 1919 граждан. За все время работы в обсерваторах выявлен 31 человек с COVID-19. Они были оперативно переведены в больницы.

Роспотребнадзор провел уже 31517 исследований, в лабораториях минздрава – 74373, в том числе 3508 за последние сутки.