Более 800 человек погибли в Индонезии в результате землетрясения и цунами

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в пятницу, 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу. За несколько часов до него были зафиксированы подземные толчки силой 6,1.

Это спровоцировало сильное цунами, обрушившееся на город Палу и близлежащие районы. Высота волн, по предварительным данным, составила около трех метров.

Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели, торговые центры. Ситуация усугубилась тем, что, несмотря на предостережения о цунами, сотни людей оставались на побережье в ожидании пляжного фестиваля.

По данным индонезийского управления по чрезвычайным ситуациям, на данный момент известно о 832 погибших, и эта цифра, скорее всего, не окончательная. Неизвестной остается судьба 300 тысяч человек, проживающих в районе Дунгала. Туда спасатели еще не добрались.

Сообщается, что россиян среди погибших нет

Землетрясения - частое явление для Индонезии. Страна находится на тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где сходятся тектонические плиты, что приводит к частым землетрясениям и вулканической активности. В этой области располагается более 130 действующих вулканов - более половины активных активных вулканов мира над уровнем моря.

В 2004-м, 26-го декабря, магнитудой более 9. Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Тайланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек. Это цунами стало самым смертоносным в истории.