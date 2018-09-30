Более 800 человек погибли в Индонезии в результате землетрясения и цунами

Более 800 человек погибли в Индонезии в результате землетрясения и цунами
ФОТО: www.bbc.com

Более 800 человек погибли в Индонезии в результате землетрясения и цунами

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9 часов назад ЗемлетрясениеЗемлетрясение и цунами в ИндонезииКатастрофаЦунамиЦунами в Индонезии 28 сентября 2008 г

Землетрясение магнитудой 7,5    произошло в пятницу, 28 сентября у побережья острова Сулавеси  недалеко от города Палу.  За несколько часов до него  были  зафиксированы подземные толчки  силой 6,1.

Это спровоцировало сильное  цунами, обрушившееся на  город Палу и близлежащие  районы. Высота волн, по предварительным  данным, составила около трех метров.

Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели, торговые центры. Ситуация усугубилась тем, что, несмотря на предостережения о цунами, сотни  людей оставались на побережье в ожидании пляжного фестиваля.

По данным индонезийского управления по чрезвычайным ситуациям, на данный момент известно о 832 погибших, и эта цифра, скорее всего, не окончательная.  Неизвестной остается судьба 300 тысяч человек, проживающих  в  районе Дунгала. Туда спасатели еще не добрались.

Сообщается, что  россиян среди погибших нет

Землетрясения - частое явление для Индонезии. Страна находится на тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где сходятся тектонические плиты, что приводит к частым землетрясениям и вулканической активности. В этой области располагается более 130 действующих вулканов - более половины активных активных вулканов мира над уровнем моря.

В 2004-м, 26-го декабря, магнитудой более 9.  Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Тайланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек. Это цунами стало самым смертоносным в истории.

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