Больше суток жители села Первореченского без воды

ООО «Водоканал» допустило запесочивание и остановку основной скважины, обеспечивающей снабжение водой всего села. Об этом сообщает пресс-служба администрации Динского района.

28 мая в детском саду №50 будет работать только одна дежурная группа. Родителей воспитанников по возможности просят оставить детей дома. Если до утра авария не будет устранена, в селе введут режим ЧС. В этом случае будет организован подвоз воды.