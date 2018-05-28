Больше суток жители села Первореченского без воды

Больше суток жители села Первореченского без воды
Фото пресс-службы администрации Динского района.

Больше суток жители села Первореченского без воды

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6 дней назад В селе Первореченском нет водыДинской районКогда дадут воду в селе ПервореченскомНет водыНовости Динского районаООО ВодоканалСело Первореченское

ООО «Водоканал» допустило запесочивание и остановку основной скважины, обеспечивающей снабжение водой всего села. Об этом сообщает пресс-служба администрации Динского района.

28 мая в детском саду №50 будет работать только одна дежурная группа. Родителей воспитанников по возможности просят оставить детей дома. Если до утра авария не будет устранена, в селе введут режим ЧС. В этом случае будет организован подвоз воды.

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