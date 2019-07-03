Больше тысячи детей получили места в детсадах Динского района

Закончились волнительные дни ожидания для многих родителей, надеявшихся получить заветную путевку в детский сад для своих малышей.

По итогам комплектования места в детских садах Динского района получили 1075 детей дошкольного возраста. Эти сведения предоставили в управлении образования в соответствии с данными автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование». Направления получили дети, поставленные на очередь с 2013 по 2018 год согласно льготам и очередности. По данным на 28.06.2019 года, на учете для предоставления мест в детсадах состоят 3608 человек. Из них с 3 до 7 лет – 517 человек.

Как пояснили в управлении образования, действующим законодательством право на дошкольное образование может быть реализовано не только в группах целого дня детского сада, но и в группах кратковременного пребывания (режим работы – 3 часа в день без питания).

Решить вопрос с нехваткой мест в садах поможет строительство новых объектов. Так, продолжается возведение детского сада на 200 мест в станице Новотитаровской. Об этом говорили на сессии районных депутатов.

Объем финансирования строительства составляет 144 млн 693 тыс. 725 руб.

На сегодняшний день выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на сумму: 19 млн 657 тыс. 82 руб. Также, согласно контракту подрядной организации, перечислен авансовый платеж в размере 30 %, что составляет 43 млн 408 тыс. 177,57 руб. Подрядной организацией ведутся работы по устройству монолитной плиты перекрытия на отметке -100.

Завершить работы планировалось 29 июля 2019 года. Как стало известно «РВС», срок сдачи объекта продлили.

«Строительство этого сада окончательно вопрос не закроет, очередь большая. Нам бы еще пару таких садов в поселении надо», – прокомментировал ситуацию глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман.

На днях в Краснодаре обсудили вопрос возведения школ и детских садов на Кубани.

До конца 2019 года планируется построить и приобрести 11 зданий детских садов.