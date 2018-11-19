Большинство кубанцев положительно оценивают работу полицейских

С 1 по 10 ноября 2018 года в девятнадцати муниципальных образованиях Краснодарского края проведен опрос местных жителей о деятельности полиции. Опрашивали кубанцев правоохранители совместно с представителями общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне края.

В ходе проведения мониторинга полицейские интервьюировали респондентов по месту жительства. При ответе на предложенные вопросы граждане выражали свое мнение по поводу своей защищенности от преступных посягательств, доверия к сотрудникам органов внутренних дел при обеспечении личной и имущественной безопасности, а также в целом оценивали работу полиции своего района. Всего в опросе приняли участие около 6 тысяч кубанцев.

Кроме того, в опросе приняли участие посетители официальных интернет-сайтов ГУ МВД России по Краснодарскому краю и территориальных органов МВД России на районном уровне края. Результаты проведенного независимого исследования показывают, что большинство граждан (77,1 %) доверяют сотрудникам полиции в вопросах обеспечения личной и имущественной безопасности, около 63 % уверены в своей защищенности. В итоге почти 82,4 % положительно оценивают работу полицейских.

Согласно Федеральному закону «О полиции», общественное мнение является одним из основных критериев оценки деятельности полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. С учетом результатов исследования разрабатываются эффективные меры по совершенствованию работы полиции в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в крае.