Большие очереди в отдел ЗАГС Динского района. В чем причина?
Уже несколько дней у отдела ЗАГС Динского района выстраиваются большие очереди.
Свидетелями этого стали как сами мы, так и жители муниципалитета, которые массово сообщают нам о данной ситуации.
Чтобы узнать причину, "РВС" связалась с ведомством.
Там рассказали, что с 22 сентября все отделы ЗАГС по Краснодарскому краю работают в порядке живой очереди.
До этого долгое время попасть туда можно было только по предварительной записи.
Коридор в районном отделе маленький, а так как необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, в помещении находится ограниченное количество человек. Остальные ждут на улице.
В организации призвали соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе медицинскую маску.
Рабочий день начинается с 9, прием ведется по вторникам, средам, пятницам и субботам. Обслуживают весь район всего 3 специалиста. В отделе ЗАГС попросили отнестись к этому с пониманием, принимают там всех, никому не отказывают.
Комментарии
Такое впечатление что все делают не для удобства граждан, а для создания везде большого скопления народу. Нужно просто вернуть прием по предварительной записи!