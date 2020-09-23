Большие очереди в отдел ЗАГС Динского района. В чем причина?

Уже несколько дней у отдела ЗАГС Динского района выстраиваются большие очереди.

Свидетелями этого стали как сами мы, так и жители муниципалитета, которые массово сообщают нам о данной ситуации.

Чтобы узнать причину, "РВС" связалась с ведомством.

Там рассказали, что с 22 сентября все отделы ЗАГС по Краснодарскому краю работают в порядке живой очереди.

До этого долгое время попасть туда можно было только по предварительной записи.

Коридор в районном отделе маленький, а так как необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, в помещении находится ограниченное количество человек. Остальные ждут на улице.

В организации призвали соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе медицинскую маску.

Рабочий день начинается с 9, прием ведется по вторникам, средам, пятницам и субботам. Обслуживают весь район всего 3 специалиста. В отделе ЗАГС попросили отнестись к этому с пониманием, принимают там всех, никому не отказывают.