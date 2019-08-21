Большое чудо для маленького Марка

Марку Полужевцеву 7 месяцев. Больше двух из них он жил с диагнозом: нейробластома, 4-я стадия рака с метастазами. Для семьи Полужевцевых диагноз третьего ребенка не прозвучал как приговор. Вероника и Евгений решили бороться за будущее сына. На помощь им пришли многие жители Динского района. Был объявлен сбор средств на поездку в Германию, обследование и лечение в клинике в Кельне – около 100 тысяч евро.

В своем аккаунте в инстаграме 3 августа Вероника рассказала, что было собрано более 2 миллионов рублей. Почти полтора из них – оплата клинике. «Благодарю вас за то, что вы делаете для Марка и всей нашей семьи! Желаю, что добро вернулось к вам!» – написала Вероника.

Семья улетела в Германию. 5 августа начались обследования малыша. МРТ, всевозможные анализы, УЗИ брюшной полости, сосудов шеи (на случай, если придется проводить химиотерапию), вилочковой железы, сцинтиграфия, пункция костного мозга.

Обследование внушало надежду. Радиоактивный йод, который вводят в организм и он свечением выделяет раковые клетки, показал, что таковых в организме нет. В результате пункции костного мозга клеток нейробластомы не обнаружено. Как отметила Вероника, во всех образцах было найдено всего пять клеток, которые ранее могли быть клетками нейробластомы.

– Заключение консилиума врачей: Марк здоров! Можно жить полноценной жизнью: купаться в море, загорать, делать массаж, ЛФК, прививки, посещать бассейн. Химиотерапия малышу не нужна! – написала Вероника.

Семья благодарит всех, кто оказал им поддержку в сложной ситуации. «Еще раз благодарю вас за чудо для Марка, для нашей семьи! Всем сердцем и душой благодарю каждого нашего помощника. Пусть ваше добро вернется вам стократ»