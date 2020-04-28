Большое выступление Путина. Основные тезисы

Большое выступление Путина. Основные тезисы

Большое выступление Путина. Основные тезисы

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26 минут назад Большое выступление ПутинаГазета РВСДинской районНовости Динского района

Сегодня, 28 апреля, Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России.

Кроме него, на собрании также выступили: глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, он возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом, и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Собрали основные тезисы, которые были озвучены в ходе большого выступления президента и других представителей госструктур.

Ситуация с коронавирусом в России

  • В России с нуля было развёрнуто производство целого ряда лекарств в период пандемии.
  • В России в начале года выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле — больше 800, в мае будет 2,5 тыс.
  • Задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью, развернуто 116 тыс. коек.
  • Теперь 28 апреля официально считается Днём работника скорой помощи.
  • Ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной, пик ещё не пройден.

Дальнейшие меры

Путин сообщил следующее.

  • 6-8 мая будут в России нерабочими днями.
  • Нерабочие дни продлены до 11 мая.
  • Президент поручил губернаторам и правительству в праздники быть на работе и не принимать решения на эмоциях.
  • Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя, считает глава государства.
  • Путин поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая.
  • Президент поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики.

Тезисы главы Роспотребнадзора

  • Более 45% пациентов с коронавирусом - без симптомов.
  • Тяжелые формы пневмонии только у 5% больных коронавирусом.
  • Любое отклонение от режима ограничений по коронавирусу приведет к возврату к жестким мерам.

Другие тезисы

  • Пассажирский транспорт, включая авиацию, может возобновить работу не раньше конца мая.
  • Пассажиры самолётов должны будут соблюдать меры безопасности и дистанцию, возможна уменьшенная рассадка на борту.
  • Крупные культурные и спортивные мероприятия в России могут быть отложены до середины лета.
  • Руководители предприятий после снятия ограничений будут сами принимать решение о сроках возобновления деятельности.
  • Регионы в центральном федеральном округе являются группой риска по коронавирусу.
  • Россия предостерегают от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.

Поручения Путина губернаторам и правительству

  • Подготовить общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики
  • Обеспечить долгосрочные, структурные изменения в экономике с учётом новой реальности в мире
  • Поддержать индивидуальных предпринимателей, самозанятых, небольшие компании, в том числе семейные предприятия
  • Ежедневно наращивать производство медтехники, оборудования, расходных материалов
  • Действовать на опережение и, если нужно, незамедлительно дополнительно развёртывать койки
  • Проконтролировать получение выплат каждому предприятию и каждой семье – и это уже персональная ответственность.

9 мая

  • “Всё, что планировали на 9 мая, обязательно состоится: парад на Красной площади и "Бессмертный полк", но когда убедимся, что ситуация безопасна”, - сообщил Путин.
  • 9 мая в небе утром пройдет парад самолетов и вертолетов, а вечером - традиционные салюты.

Указ о продлении действия мер в связи с распространением коронавуирса и установлением нерабочих дней 6—8 мая с сохранением зарплаты уже подписан президентом. 

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