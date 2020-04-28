Большое выступление Путина. Основные тезисы
Сегодня, 28 апреля, Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России.
Кроме него, на собрании также выступили: глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, он возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом, и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Собрали основные тезисы, которые были озвучены в ходе большого выступления президента и других представителей госструктур.
Ситуация с коронавирусом в России
- В России с нуля было развёрнуто производство целого ряда лекарств в период пандемии.
- В России в начале года выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле — больше 800, в мае будет 2,5 тыс.
- Задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью, развернуто 116 тыс. коек.
- Теперь 28 апреля официально считается Днём работника скорой помощи.
- Ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной, пик ещё не пройден.
Дальнейшие меры
Путин сообщил следующее.
- 6-8 мая будут в России нерабочими днями.
- Нерабочие дни продлены до 11 мая.
- Президент поручил губернаторам и правительству в праздники быть на работе и не принимать решения на эмоциях.
- Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя, считает глава государства.
- Путин поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая.
- Президент поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики.
Тезисы главы Роспотребнадзора
- Более 45% пациентов с коронавирусом - без симптомов.
- Тяжелые формы пневмонии только у 5% больных коронавирусом.
- Любое отклонение от режима ограничений по коронавирусу приведет к возврату к жестким мерам.
Другие тезисы
- Пассажирский транспорт, включая авиацию, может возобновить работу не раньше конца мая.
- Пассажиры самолётов должны будут соблюдать меры безопасности и дистанцию, возможна уменьшенная рассадка на борту.
- Крупные культурные и спортивные мероприятия в России могут быть отложены до середины лета.
- Руководители предприятий после снятия ограничений будут сами принимать решение о сроках возобновления деятельности.
- Регионы в центральном федеральном округе являются группой риска по коронавирусу.
- Россия предостерегают от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Поручения Путина губернаторам и правительству
- Подготовить общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики
- Обеспечить долгосрочные, структурные изменения в экономике с учётом новой реальности в мире
- Поддержать индивидуальных предпринимателей, самозанятых, небольшие компании, в том числе семейные предприятия
- Ежедневно наращивать производство медтехники, оборудования, расходных материалов
- Действовать на опережение и, если нужно, незамедлительно дополнительно развёртывать койки
- Проконтролировать получение выплат каждому предприятию и каждой семье – и это уже персональная ответственность.
9 мая
- “Всё, что планировали на 9 мая, обязательно состоится: парад на Красной площади и "Бессмертный полк", но когда убедимся, что ситуация безопасна”, - сообщил Путин.
- 9 мая в небе утром пройдет парад самолетов и вертолетов, а вечером - традиционные салюты.
Указ о продлении действия мер в связи с распространением коронавуирса и установлением нерабочих дней 6—8 мая с сохранением зарплаты уже подписан президентом.
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