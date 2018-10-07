«Бой века» - Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора
Сегодня, 7 октбря 2018 года состоялся один из главных боев в истории UFC. На ринг вышли россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.
Последний стал первым человеком в истории UFC, который одновременно удерживал титулы в двух весовых категориях.
Хабиб же отличился самой длинной непобедимой серией в истории MMA — 27 побед подряд.
Интрес к бою подогревал также конфликт между участниками. Макгрегор высказывал оскорбления в адрес Хабиба, за что тот ответил ему, после этого Конор в Нью-Йорке заблокировал движение автобуса Нурмагомедова и начал бросать в окна стулья.
Вернемся к бою. Прошел он на арене T-Mobile в городе Парадайс, штат Невада.
Во время поединка Хабиб увереннно доминировал все время. Бой закончился в четвертом раунде, когда Конор сдался после удушающего приема.
Хабиб Нурмагомедов победил. Титул чемпиона UFC в легком весе остается у него.
Но по окончании поединка он не получил свой заслуженный пояс.
Хабиб перепрыгнул черех ограждение и набросился на членов команды Макгрегора. В результате этого началась потасовка.
Босс UFC Дана Уайт объяснил свое решение тем, что не хотел накалять обстановку еще больше, награждая Нурмагоедова в октагоне.
Комментарии
Куда МакГрегор вообще лез с такой тактикой?Смотреть было больно,абсолютный непрофессионализм, отсутствие тактики..Хотя, с другой стороны, денег за час позора заработал столько, сколько нам не заработать за всю жизнь.