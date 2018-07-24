Бразильские страсти в российской Динской

В редакцию «РВС» обратился читатель с серьезной жалобой на своих бывших соседей: «Мать воспитанием не занимается, все внимание уделяет своему сожителю. Дети ходят грязные и голодные. Маленькая обожгла желудочек, выпив жидкость для мытья посуды, получила инвалидность в два годика. У остальных детей воспаление легких, у старшего – туберкулез в 14 лет. Деньги детские тратят на свои нужды. В доме грязь. На костре жарили собаку, так как есть нечего. Примите, пожалуйста, меры». Также мужчина рассказал, что родители не работают, отчим бьет старших детей. По его словам, в мороз малыши ходят босиком. Читатель пожелал не называть своего имени.

Конечно, редакция не могла остаться в стороне от такой проблемы. Наши журналисты посетили дом людей, в адрес которых прозвучали обвинения, без предупреждения. Сделано это было для того, чтобы получить «эффект внезапности» и увидеть картину жизни такой, какая она есть на самом деле.

С виду это самый обычный дом. Ничем не выделяется среди остальных. Калитку нам открыла девочка, затем позвала маму. Пригласила войти женщина. Двор – самый обычный. Справа от входа стоит большой батут для детей, рядом с ним – лавочка-качели.

С левой стороны возле дома видим запчасти от надувного бассейна. Как рассказали позже, его убрали буквально за день до нашего визита.

Дети все чисто одеты. На заднем дворе висит много постиранных вещей. Конечно, кое-где на земле лежат игрушки – у Евгении шестеро детей и она беременна седьмым. Как рассказывает женщина, за малышами не всегда успеваешь, особенно сейчас, когда уже тяжело на поздних сроках.

Она удивилась, что на ее семью поступила жалоба. С соседями у нее хорошие взаимоотношения, никогда никаких конфликтов не возникало.

В ходе разговора мы рассказали, в чем именно заключается жалоба, при этом не называя имени заявителя. Евгения была просто в шоке от услышанного. Сначала она даже не могла предположить, кто мог такое сказать о ее семье. Затем, собирая «пазл» из обвинений, женщина предположила, что это мог сделать только один человек – ее первый муж. Как она рассказала, не так давно у них случился конфликт, скорее всего, на фоне этого он и оклеветал бывшую супругу.

Женщина предложила показать, как они живут. Убедиться, что это обычная семья, никаких собак они не едят, ничего криминального не делают.

«Да, у меня много детей. Но я ими живу, мне нравится быть многодетной мамой, заботиться о них, посвящать им всю себя. Сама тоже выросла в большой семье. Для меня это привычно. Мы с мужем стараемся дать им все, что в наших силах», – рассказала Евгения.

Женщина возмущена необоснованными заявлениями об отсутствии одежды для детей. Она провела нас в гардеробную, где стоят шкафы с одеждой, показала вещи для холодного времени года. Тут же рядом крутились девчонки, хвастаясь наперебой, какие у них есть красивые платья.

«Кажется, я поняла, почему так сказал бывший супруг. Дело в том, что он жил в соседнем доме, который, кстати сказать, я же и помогла арендовать. И наш совместный сын часто бегал к нему в гости. А забора между дворами вообще нет. Вот он и обувал мои шлепанцы, ведь тут идти-то два шага», – вспоминает женщина.

Затем мы идем на задний двор, чтобы посмотреть на охранников двора – двух собак. Как рассказала Евгения, одну из них семье подарили несколько месяцев назад, а вторую они приобрели сами, даже ездили за ней в другое поселение. Дети не упустили шанс показать, как они научили щенка давать лапу. Было видно, что собака с удовольствием играет с девчонками.

Далее наша экскурсия продолжилась на кухне, где хозяйка как раз готовила борщ. Евгения показала мясо в морозилке, крупы и прочие съестные припасы.

«У нас всегда есть что покушать. Конечно, семья не маленькая, готовлю много. Вот, например, этой большой кастрюли борща хватит до завтрашнего вечера. На второе сейчас приготовлю макароны с мясом», – делится планами женщина.

Также она рассказала, что муж, приходя с работы, старается как можно больше времени уделить детям, он не разделяет их на «своих» и «чужих». Недавно мужчина своими силами сделал для них большие качели.

«Мы стараемся как можем. Да, не шикуем, но и на жизнь не жалуемся. Нам хватает. По возможности радуем детей. В прошлом году купили им батут, в этом – бассейн на 15 тонн воды», – рассказывает Евгения.

Женщина поведала, что у старшего сына действительно есть тубконтакт. Но он проходил интенсивное лечение. Уже несколько месяцев анализы хорошие. Вся семья проверилась на наличие заболевания – ни у кого больше его не выявили. Старший сын сейчас живет с бабушкой. Но его никто не выгонял, как рассказывает женщина, он просто сам так захотел. Есть проблема с тем, что мальчику не разрешают учиться в школе, но его мама, по ее словам, твердо намерена решить это и добиться дистанционного обучения: «Я готова сама ездить в школу за заданиями и потом выполненную работу отвозить. Мне важно, чтобы сын получил образование».

По поводу того, что дочь обожгла пищевод, как рассказала Евгения, правда. Случилось это в гостях у бабушки. «Я сама не знаю, как так получилось. Не успели убрать моющее средство, которым чистили плиту. Мы были рядом, накрывали на стол. Как дочь с племянницей умудрились открыть эту злополучную бутылку, не ясно. Всего маленького количества химии хватило для столь печальных последствий. Ребенку сейчас оформлена инвалидность. Но мы всеми силами проходим реабилитацию, она уже достаточно хорошо ест. Конечно, я не даю малышке твердую пищу – супы, пюре и т. д. Стараюсь уделять ей побольше внимания».

Журналистам также предоставили характеристику семьи от руководителя местного органа ТОС. В ней значится: «Соседи характеризуют с положительной стороны: общительная, отзывчивая, поддерживает добрососедские отношения. Спиртные напитки, наркотики не употребляет, не курит. Принимает участие в общественной жизни поселения».

«Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится систематическая работа. Оснований забирать детей из семьи у нас нет. На сегодняшний день родителей лишать родительских прав не планируется», – сообщила начальник Управления по вопросам семьи и детства администрации МО Динской район Анна Зеленева.