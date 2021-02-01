Бронзовая медаль краевого чемпионата по полиатлону у динчан
Команда нашего района завоевала бронзовую медаль на чемпионате и первенстве Южного федерального округа и Краснодарского края по полиатлону.
В четырехборье с бегом воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 станицы Динской заняли призовые места:
- 1 место - Милана Старых (возрастная группа 12-13 лет);
- 1 место - Олеся Божкова (возрастная группа 14-15 лет);
- 2 место - Регина Князева (среди юниоров);
- 3 место - Лия Талько (возрастная группа 16-17 лет).
Милана Старых и Олеся Божкова зачислены в сборную Краснодарского края. Лия Талько выполнила спортивный разряд кандидата в мастера спорта.
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