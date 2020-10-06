Бросил стойку вентилятора в авто и получил 8 месяцев строгого режима
27-летнего жителя Новотитаровской осудили за умышленное повреждение чужого имущества.
Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил стойку вентилятора в автомобиль потерпевшего. Таким образом мужчина нанес ущерб потерпевшему на значительную сумму.
“Согласившись с предложением государственного обвинителя прокуратуры Динского района, суд вынес приговор в отношении ранее осужденного гражданина. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу”, - прокомментировала старший помощник прокурора Динского района Екатерина Зименко.
Комментарии
Бестолочи журналисты вы о чем пишите? Какая колония строгого режима за преступление небольшой тяжести?
Действительно,какая нахер колония строго режима?Вы о чем?Сука,8 месяцев строгача?
Ну это же не Ефремов 8 лет общего.... Тут же никого не убил и всего лишь автомобиль пострадал, поэтому строгача влепили ))))
А вообще журналистам РВС надо помнить, что голова дана человеку не только чтобы "есть", но и ещё и думать... ))))
И глаза нам даны, чтобы смотреть и внимательно читать. А то журналистов упрекнули, но никто не увидел момента, что парнишка то рецидивист, за это и строгач. Об этом между прочим говорит старший помощник прокурора. Ничего страшного? Не?
Ранее осужденный это не рецидивист, а просто осужденный и возможно у него та судимость уже погашена. Читайте уголовный кодекс батенька или тетенька.
За что строгача??? Дебилы!!