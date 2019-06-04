Бруцеллез в Динском районе: в чем его опасность для животных и людей?

В Новотитаровском сельском поселении в личном подсобном хозяйстве Георгия Межяна, расположенном на территории бывшей МТФ ЗАО «Нива», был зафиксирован очаг бруцеллеза.

Из 32 положительно реагирующих на бруцеллез овец 30 мая 2019 года специалистами ГБУ «Ветуправление Динского района» было выделено 17 голов. По согласованию они подлежат эвтаназии бескровным методом с последующим сжиганием до зольного остатка под контролем специалистов.

Управлением ветеринарии Динского района сразу же были направлены экстренные сообщения о выявлении заболевания во все необходимые инстанции.

Всего в отаре 880 голов. Но даже здоровых овец по правилам оставить невозможно – всех их, включая ягнят, нужно транспортировать на специализированную бойню. Там их мясо идет в промпереработку – на консервы. В Краснодарском крае нет предприятия, которое осуществляет убой «бруцеллезных овец». Скорее всего, будет необходима транспортировка в Карачаево-Черкесию.

Проведен забор крови на анализ у быков и остальных животных, которые тоже содержатся на данной территории.

Всю территорию неблагополучного хозяйства необходимо обработать специальными средствами.

По состоянию на 1 мая 2019 года в Краснодарском крае остаются неблагополучными по бруцеллезу КРС 19 пунктов, МРС – 1.

Бруцеллез – хроническая инфекционная болезнь животных и человека. От больных животных инфекция передается человеку, вызывая у него тяжелое длительное заболевание.

Бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они сохраняются свыше 2 месяцев, в молоке – 40 дней, в брынзе – 2 месяца, в сыром мясе – 3 месяца, в засоленном – до 30 дней, в шерсти – до 4 месяцев. Бруцеллы погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ. От больного человека здоровому они не передаются. Резервуаром и источником инфекции являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).

Заражение бруцеллезом от больных животных происходит контактным, пищевым и воздушным путями. Заражение контактным путем особенно часто происходит при попадании на кожу околоплодной жидкости (помощь при отелах, ягнении, при уходе за новорожденными телятами, ягнятами). Часто заражаются ветеринарные работники, телятницы, чабаны и др. Заражение может наступить и при контакте с мясом инфицированных животных, с навозом.

Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Пищевое заражение часто происходит через сырое молоко, а также при употреблении молочных продуктов (брынза, сыр, масло). Заражение воздушным путем может наступить при попадании в дыхательные пути пыли, содержащей бруцеллы (в местах выпаса и в загонах для содержания овец), а также в лабораториях при нарушении техники безопасности. Этот путь инфицирования наблюдается относительно редко. Чаще заболевают лица трудоспособного возраста (18~50 лет). В большинстве случаев это профессиональные заболевание.





Характеризуется разнообразной симптоматикой, но наиболее часто идет поражение опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, протекает на фоне общеинтоксикационного и лихорадочного состояния.

Инкубационный период бруцеллеза у человека составляет 1–2 недели. Заболевание развивается, как правило, постепенно и не имеет специфических симптомов. Но больные обычно предъявляют четыре основные жалобы:

перемежающаяся боль в суставах, преимущественно в нижних конечностях, иногда весьма сильная и мучительная;

повышение температуры тела в виде длительного субфебрилитета (до 38°C) или волнообразного типа с резкими подъемами и падениями;

усиленная потливость, испарина, иногда ночная потливость;

резкая слабость и упадок сил.

Профилактические меры борьбы с бруцеллезом

Лицам, содержащим скот в частных подворьях, необходимо:

производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер (бирку) и следить за его сохранностью;

покупку, продажу, сдачу на убой, выгон и другие перемещения проводить только с ведома и разрешения ветеринарной службы;

карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных исследований и обработок.

При содержании животных в личном подворье необходимо:

обязательно иметь специальную одежду для работы с животными и правильно ею пользоваться;

соблюдать правила личной гигиены при работе с животными (мыть руки, принимать душ после работы, не курить, не есть в производственных помещениях и т. п.).