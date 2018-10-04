Будет ли тепло в квартирах динчан зимой?

В апреле 2018 года новым директором МУП «Динская компания «Тепло»» стал Евгений Ивченко. Мы взяли у него интервью, в котором узнали, что за это время произошло с предприятием, как сейчас обстоят дела с задолженностью и на каком этапе подготовка к отопительному сезону.

– Более полугода назад вы стали директором. Какими были ваши первые действия как руководителя?

– В апреле 2018 года, когда я вступил в должность, предприятие испытывало большие трудности и находилось в кризисном положении. На протяжении шести месяцев мы искали выход из сложившейся ситуации. Первоначально привели узлы учета расхода газа на предприятии в соответствии с требованиями п. 2.9 «Правил учета газа» утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.12.2013 г. №961. Разработали план финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Минимизировали штат. Сейчас он составляет 22 сотрудника. В рамках подготовки к отопительному сезону будут приняты 47 операторов, которые на данный момент прошли обучение и сдали экзамены. Одна котельная переведена на автоматику, планируем и дальше заниматься заменой автоматики и на других. В планах брать модульные котельные на обслуживание. Много работы сделано, но еще больше надо сделать. В дальнейшем планируем продолжить все намеченные мероприятия, которые помогут предприятию выйти из кризисной ситуации.

– Как предприятие переживало летний период, когда не было финансовых поступлений?

– Все лето ситуация оставалось стабильной, даже при отсутствии денежных поступлений.

Сотрудники предприятия, не нарушая графика подготовки котельных к отопительному сезону, выполняли дополнительные виды работ: обслуживание фонтанов, ремонт детских и спортивных площадок, строительство тротуаров и т. д. За счет этого организация оставалась работоспособной.

– Какая задолженность на данный момент у МУП «Динская компания «Тепло»»?

– С апреля 2018 года предприятие погасило более 9 миллионов рублей кредиторской задолженности. На данный момент ее остаток чуть больше 10 миллионов рублей. Из них 8,9

миллионов рублей – за приобретённый природный газ. По налогам и сборам, заработной плате задолженности нет. В настоящее время заключено соглашение между администрацией Динского сельского поселения и МУП «Динская компания «Тепло»» на предоставление субсидии для погашения задолженности предприятия за природный газ. В настоящее время делаем все, чтобы не допустить рост кредиторской задолженности, реализуя план финансово-хозяйственной деятельности.

- Какую сумму составляет задолженность населения? Как решаете эту проблему?

- На 1 октября 2018 года задолженность населения составляет 4 миллиона рублей. Каждый день ведется работа с неплательщиками. Подготовлены заявления в суд на 1,3 миллиона рублей. На исполнении у судебных приставов находятся 192 судебных дела на общую сумму 2,6 миллиона рублей. Осуществляем контроль за исполнением судебных решений. Рейды по задолжникам проводятся совместно со службой судебных приставов.

Просим население своевременно оплачивать услуги МУП «Динком «Тепло»», ведь от этого зависит качество оказываемых услуг.

– На каком этапе сейчас подготовка к отопительному сезону?

– Планово с 15 октября начинается отопительный сезон, если среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов. Готовясь к отопительному сезону, заменили почти 1 км теплотрассы (Линейная, Калинина, ЦРБ), при замене труб обнаружилась утечка горячей воды, сейчас она устранена. Все котельные прошли ТО, поставлены приборы учета тепловой энергии, что позволит понимать, на каких участках теряется тепло. Также установили дополнительные рубильники: при авариях на линии электропередач теперь есть возможность подключить резервное питание. Из вышеизложенного можно сказать, что котельные на 100% готовы к началу отопительного сезона 2018-2019.