Будет ли в Динской пляж?

С первых чисел июня лето полновластно вступило в свои права. Жарко, душно, погоду сравнивают с августовской. И на первый план вышел вопрос с отсутствием возможности культурного и доступного отдыха у воды в Динском районе. В водоемах купаться запрещено, обустроенных зон для активного и бесплатного отдыха у воды нет.

Тема была поднята в социальных сетях «РВС», и читатели активно высказывались за открытие пляжа хотя бы в райцентре.

«Очень хочется, чтобы в любимой Динской обустроили пляж. Это будет прекрасное место, уверена! Да, порой некоторые ведут себя в зонах отдыха неподобающим образом, но все же не отнимайте у нас шанс быть людьми и жить и отдыхать в комфорте. Динской очень не хватает пляжа», «Я за восстановление пляжа! Все детство в речке купались, а теперь к ней подойти страшно», «Уже лет пять нам обещают пляж, мы все ждем, но уже с трудом верится, что он у нас будет», «В Динской такая шикарная речка, а купаться нельзя! Куда в такую жару деваться? Наши дети даже не подозревают, что их мамы и папы все лето не вылезали из реки. Верните пляж!». «Дело не в пляже, а в загрязненности реки. Пляж обустроить не так проблематично, а вот что с речкой делать?»

Многие жители приводили в пример другие города края, где открыты муниципальные зоны для отдыха у воды. Например, городской бассейн в Майкопе, городские бассейны на Затоне в Краснодаре, общественный пляж в Кореновске и тд.

Напомним, благоустройство зоны отдыха у реки в Динской было инвестпроектом еще несколько лет назад. Реализовывать его взялся один из предпринимателей. В прошлом году «РВС» писала о том, что проект был приостановлен из-за финансовых трудностей инвестора.

Так что же, пляжа в Динской так и не будет?

Ответ на этот вопрос дали в администрации Динского района.

- В апреле 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи при поддержке департамента Краснодарского края было заключено соглашение е с инвестором о строительстве центрального пляжа в Динской.

Это обязательство, а также оформление на себя всей необходимой документации взяла на себя компания «Ижевские термы». Пока инвестор не приступил к реализации проекта. Если в этом году работы не начнутся, соглашение будет рассторгнуто, возобновится поиск нового инвестора.

Получается, конкретного вопроса на ответ, будет ли пляж в Динской и когда, до сих пор нет.

Хотя у главы района Евгения Пергуна есть опыт по люустройству полноценной зоны отдыха у реки. Два года назад, в то время когда наш глава возглавлял Кореновск, в городе был открыт первый в степной зоне края муниципальный пляж. Берег реки почищен, дно и пляж засыпаны галькой. Обустроены зоны для активного отдыха, детская площадка, туалет, медпункт и спасательный пункт. В реке можно купаться, а у реки – вполне культурно отдыхать.









«Мы в прошлом году ездили на пляж в Кореновск, дети были в диком восторге! К сожалению, накладно кататься туда. Вот бы такой в Динской открыли!», - написали наши подписчики.

Действительно, а почему бы не перенести опыт по благоустройству зоны отдыха у реки на Динской район? Инвесторы, как показывает время, пока не справляются с задачей, так может власти взяться за этот вопрос?