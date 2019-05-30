Будни мам особенных детей

Будни мам особенных детей

Будни мам особенных детей

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33 минуты назад Будни мам особенных детейГазета РВСДень защиты детейДинскаяДинской районМногодетные семьиНовостиПеченовыТафинцевы

Какие испытания выпадают на долю детей с серьезным диагнозом, в СМИ в последнее время говорят нередко. Через тернии будней приходится проходить и их близким. Как проходит день мамы ребенка с тяжелым заболеванием, рассказали хранительницы очага многодетных семей.

В семье Тафинцевых семеро детей. Трое из них приемные и имеют проблемы со здоровьем.
«Нам повезло, что ребята ходят в особенную группу «для детей с психическими расстройствами» и вся реабилитация проходит в детском саду в течение дня. Трое моих детей ходят в одну группу, – рассказывает Татьяна Тафинцева. – Я всегда мечтала об одном ребенке. Но муж хотел большую семью. Он всегда считал, что жена должна заниматься домом».
У супругов родились четверо детей. Мечта Татьяны стать дизайнером так и осталась мечтой. Она нашла свою отдушину в вязании игрушек.
«Когда старший сын вырос, мы решили, что в доме стало как-то пусто, и решили взять еще девочку, – вспоминает Татьяна. – Первый раз нам предложили двухмесячного мальчика. У Дениса было очень много диагнозов. У него есть три сестренки, которых забрала другая приемная мама, а от него она отказалась, так как у него были очень тяжелые заболевания».

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Через время семья взяла еще одного мальчика – Женю. Ему тогда было 3,5 года. Основные диагнозы у мальчиков похожи. Когда семья Тафинцевых узнала, что у Жени есть сестренка Виктория, взяли и ее. Когда малышка попала в семью, она не говорила. Сейчас девочка даже учит стихи.
Татьяна помнит, как в ее сердце зародилась любовь к первому приемному ребенку.
«Мы с Денисом попали в больницу, ему было семь месяцев. И мне было обидно, что четверо моих детей уже три недели дома без меня. В тот момент я посмотрела на Дениса, поняла, что он тоже мой родной, и сказала: "Каким бы больным ты ни был, я тебя не оставлю"», – со слезами на глазах вспоминает женщина. Денису стало лучше на следующий день.
Многодетная мама рассказала о своих буднях.
«Я встаю в пять утра, готовлю детям кашу, лекарства, – рассказывает Татьяна. – Потом они просыпаются, мы завтракаем и идем в детский сад. Мы не планируем свой день. Невозможно знать, как он пройдет. У двоих детей обструктивный бронхит, и бывало такое, что с вечера готовили одежду, чтобы пойти на занятия, а утром просыпались заболевшие. Так как в семье есть аллергик, мы сами печем хлеб и готовим мороженое. Без мужа я бы не справилась. Он всегда меня поддерживает».
Тафинцевы решили, что раз у Жени и Дениса проблема с легкими, нужно больше ходить с ними пешком и ездить в лес. Сейчас семья мечтает о поездке в Мезмай, но отправиться в незнакомое место с детьми самостоятельно не рискуют и будут рады, если кто-то из добровольцев возьмется их сопроводить.

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В 2018 году в семье Печеновых родился третий ребенок. Саша был здоров, но в три месяца он начал выкручивать ручки и не держал голову. Точного диагноза врачи не называли, говорили о повышенном тонусе. Уже тогда родители начали возить малыша на массаж и в бассейн. Диагноз «спастический тетрапарез» (синдром ДЦП) Саше поставили в краевой больнице, когда ему было семь месяцев. 

Кристина Печенова, мама Саши, рассказала о том, как изменилась их жизнь с появлением третьего малыша.
«До рождения Сашеньки я работала в детском саду няней. Мы с мужем воспитывали двоих детей, сына и дочь. Захотели еще одного сына. Конечно, Саша кардинально изменил нашу жизнь. Я хотела учиться, поступила в колледж на воспитателя, но пришлось бросить. Времени нет», – рассказывает Кристина.
Возможности возить Сашеньку к специалистам каждый месяц у семьи нет. Поэтому во время курса реабилитации для Кристины снимают видеоуроки и дома она продолжает сама заниматься с сыном.
День в семье Печеновых расписан по минутам. Начинается он в шесть утра. После завтрака мама провожает старших детей в сад и школу. Затем возвращается домой и кормит Сашу. После этого у малыша есть немного времени, чтобы поиграть. Далее начинаются занятия.
Периодически с мальчиком занимаются специалисты, но и дома он должен быть постоянно в работе. Снова немного времени на игры и дневной сон. В это время у Кристины есть возможность что-то приготовить семье и привести дом в порядок. Саша просыпается, обедает и опять занимается с мамой. Вечером, когда вся семья снова дома, малыш занимается, ужинает, купается и ложится спать.
«Конечно, это тяжело, – продолжает Кристина. – Я всегда должна быть рядом с Сашей. Старшие дети иногда обижаются, что на них у меня не всегда хватает времени. Мы с мужем стараемся уделять внимание всем, но сейчас у нас в семье главный Саша».

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Кристина признается, что раньше они иногда ругали детей за оценки, а сейчас осознали, что главное в жизни, чтобы ребенок был здоров.
Супруги не отчаиваются, делают все, что в их силах, чтобы помочь Сашеньке. И всегда с благодарностью говорят о тех, кто помогает им в этом. Но не все относятся к ситуации с пониманием. Родителям малыша не раз приходилось сталкиваться с мнением: «Ну соберете вы сейчас деньги, но они же будут нужны всегда. Проще сидеть дома и ничего не делать».
«Поначалу каждое осуждение было обидно и в слезы кидалась. Сейчас стараюсь держать себя в руках, меньше обращать внимания, потому что люди разные, – делится Кристина. – С того момента, как мы объявили первый сбор, появилось очень много людей, которых мы лично, может, и не знаем, но они нас поддерживают, появились друзья. Сейчас остались деньги на реабилитацию в июне. Все чеки будут выставлены на моей страничке в инстаграме. Следующая реабилитация начнется с 8 июля. На нее открыт сбор».

Если вы хотите помочь Сашеньке, можно перевести деньги на карту Сбербанка: 676280309024273453. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39.

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