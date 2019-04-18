Будни судебных приставов: хитрость не спасает должников

О трудовых буднях судебных приставов в СМИ говорят не так часто. Хотя это очень непростая профессия.

Приставов зачастую не встречают с распростертыми объятьями. Люди не всегда готовы исполнять решение суда добровольно. Сотрудники Динского районного отдела судебных приставов в своей работе сталкиваются с разными ситуациями, в том числе и с курьезными, на взгляд обывателя.

Так, один из должников избегал встречи с приставом, ссылаясь на постоянные командировки. А затем и вовсе сообщил в телефонном разговоре, что «должник» умер. После запросов в необходимые инстанции выяснилось, что он жив. За свою «шутку» мужчина понесет наказание по закону.

Неуплата алиментов, налогов нередко заканчиваются наложением ареста на имущество.

Как рассказал начальник Динского отдела судебных приставов Динского района Геннадий Козленок, под арест попали мобильные телефоны, телевизор, бензопила, микроволновая печь, утюг и другие предметы быта станичников.

У одного из должников за неуплату штрафов, налогов, кредитов арестовали автомобиль.

Встречаются и более сознательные граждане, которые оплачивают задолженность в кратчайшие сроки.

Бывают и морально тяжелые ситуации. Например, когда приходится изымать ребенка из семьи. Но делать это необходимо, ведь неизвестно, что может произойти, если вовремя не забрать ребенка из условий, представляющих для него опасность.