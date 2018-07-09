Будут ли динчане платить курортный сбор?





С 16 июля на Кубани введут курортный сбор. Те, кто приедет к морю, будут платить по 10 рублей в сутки. Это касается отдыхающих в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех курортных поселениях Туапсинского района: Новомихайловский, Джубга, Небуг и Шепси.

От оплаты курортного сбора освобождаются дети, студенты до 24 лет и спортсмены, приезжающие на соревнования на территорию региона, где введен курортный сбор. К льготным категориям также относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп, больные туберкулезом, малоимущие семьи и граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. «Льготникам» необходимо предъявить в месте размещения оригинал или копию документа, который освобождает от уплаты сборы.

Кроме того, от сбора освобождены жители тех регионов, в которых введен курортный налог. Так что мы с вами платить не будем, что радует.

Сбор уплачивается в момент заселения в пансионат, отель, гостиницу.

С помощью этой меры власти Краснодарского края планируют пополнить бюджет примерно на 265 миллионов. Тратить их можно только на развитие курортной инфраструктуры: набережную облагородить, пляжи обустроить, парки в порядок привести и т. д.