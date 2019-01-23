Буккросинг. Круговорот книг запустили в динской школе

ЧИТАЙ! — в форме такого слова появились книжные полки в динской школе № 1. На них ученики будут оставлять уже прочитанные книги, чтобы другие дети могли ими воспользоваться. Такая система называется буккросингом, что в переводе с английского значит «круговорот».

«Идея не нова, - рассказывает директор динской школы № 1 Лилия Булатова. - Пример я увидела в Санкт-Петербурге во время стажировки. Для большего удобства в дальнейшем планируется организовать читальные места - установить столы и стулья. От читального зала зона буккросинга отличается тем, что в первом тематика книг ориентирована на школьную программу, а здесь будет собрана литература разных жанров, актуальная для школьников. Создание таких зон в школах поможет отвлечь детей от телефонов во время перемены».

За каждым классом закреплена отдельная полка. Ребята уже принесли литературу, сейчас она проходит проверку, чтобы в зону буккросинга не попала недопустимая тематика. В дальнейшем за этим местом закрепят человека, который будет регулярно проверять содержание книг и журналов на полках.

Руководство школы благодарит Сергея Тузова - родителя из 6 «А» класса за то, что он бесплатно изготовил шкафы для зоны буккросинга.

«Это свидетельствует о том, что родители тоже заинтересованы, чтобы не только уроки, но и перемены были интересными для их детей», - подытожила директор школы Лилия Булатова.