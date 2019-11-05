Бумажные трудовые книжки заменят электронными
Появилась информация о том, что в скором времени бумажные трудовые книжки заменят электронными.
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Динском районе подтвердили информацию. Действительно, на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные. Это предусмотрено поправками в законодательстве. Сейчас проект изменений направлен правительством на рассмотрение Федерального собрания.
Новый формат позволит работникам иметь постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, кроме того, и у работодателей появятся новые возможности кадрового учета.
В любое время пользователь Интернета может посмотреть сведения книжки в «Личном кабинете гражданина» на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда, также это можно будет сделать через приложение на смартфоне.
Если это необходимо, сведения электронной трудовой книжки предоставят в виде бумажной выписки. Получить ее можно у нынешнего или бывшего работодателя (по последнему месту работы), а также в управлении Пенсионного фонда России или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, то есть без привязки к месту жительства или работы человека.
Примечательно, что переход на новый формат добровольный и бумажную версию можно будет сохранить. Тем же, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, данные занесут только в электронном виде.
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