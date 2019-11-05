Появилась информация о том, что в скором времени бумажные трудовые книжки заменят электронными.

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Динском районе подтвердили информацию. Действительно, на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные. Это предусмотрено поправками в законодательстве. Сейчас проект изменений направлен правительством на рассмотрение Федерального собрания.

Новый формат позволит работникам иметь постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, кроме того, и у работодателей появятся новые возможности кадрового учета.

В любое время пользователь Интернета может посмотреть сведения книжки в «Личном кабинете гражданина» на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда, также это можно будет сделать через приложение на смартфоне.