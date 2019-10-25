Бунты против контейнерных площадок в Динской продолжаются

Утром 24 октября в редакции «РВС» раздался звонок. На проводе была жительница Динской. Она сообщила, что на пересечении ул. Набережная и пер. Украинского прямо сейчас будут устанавливать контейнерные площадки, но жители, дома которых расположены поблизости, против этого.

Журналист «РВС» выехала на место события.

Для установки металлической конструкции там уже выкопали ямы.

Динчане стали мешать рабочим, чтобы те перестали проводить дальнейшие действия по строительству площадок.

«На том участке, где они хотят ставить мусорные баки, под землей находится газовая труба. Это будет препятствовать работам газовой службы, или может оставить в зимнее время без отопления целый населенный пункт. Любое повреждение приведет к несчастному случаю», - сетуют они.

Но подрядчики, несмотря на возмущения соседей, продолжали установку.

Позднее приехали и представители администрации Динского района.

На улице начались громкие споры.

Сотрудники администрации уверяли присутствующих: все сделано по законодательству. Прежде чем поставить эти площадки, было организовано собрание, рассмотрен участок. Все соответствует нормам СанПиН.

Несмотря на это, жители не переставали бунтовать. Они утверждали, что никто из проживающих не хочет, чтобы здесь были мусорные баки. С ними никто не посоветовался, не спросил разрешения, не оповестил.

Кроме этого, они строятся на месте земельного участка, где в будущем его собственник будет строить жилой дом.

На эти жалобы чиновники ответили, что в администрацию часто поступают просьбы по строительству контейнеров. Как потом выяснилось, те люди, которые об этом просили, живут в начале улицы, близ железнодорожного моста, через несколько кварталов от места установки. Но по нормам там нельзя ставить мусорки. Ближайший пункт — Набережная и пер. Украинский.

Другая причина негодования местных — отсутствие соответствующих документов у сотрудников администрации.