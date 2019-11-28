Бьет — не значит любит. Что делать жертвам домашнего насилия?

К сожалению, потерпевшим от домашнего насилия чаще всего стыдно признаться, что это происходит в их семье. Тысячи женщин в России попросту прячут синяки и ссадины под одеждой, и тихонько плачут, закрывшись в ванной. Радует то, что в последнее время все чаще известные люди и средства массовой информации придают эту тему огласке, призывают не бояться рассказать об этой проблеме, обратиться в полицию.

Журналист «РВС» поговорила с врио начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району капитаном полиции Федором Тимченко, который рассказал о том, как распознать начало семейно-бытового конфликта и не допустить последствий.

«Бытовым конфликтом является столкновение интересов, острое противоречие между преступником и потерпевшим, которые связанны между собой либо личностно-бытовыми (супруги, родственники, соседи), либо общественно-бытовыми (пассажир - кондуктор, покупатель - продавец) отношениями», - объясняет полицейский.