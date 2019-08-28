Быть женщиной: как не разорваться между работой и семьей

Современный мир диктует свои правила. Сегодня женщина — не только хранительница очага, жена, мама, но и работник, человек, который наравне с мужчиной занимается делами.

Многие люди считают, что нужно выбирать одно — либо семью, либо карьеру. Так ли это?

Одна из читательниц пишет в редакцию: «Мне 29 лет. Есть семья, двое детей. Также я работаю в компании, где довольно часто приходится ездить в командировки, бывает, что на несколько дней.

Да еще и на дом приходится работу брать. Сижу вечером за своими чертежами, подходит дочка и просит помочь с уроками. А у меня тут бумажки рабочие... Из-за этого чувствую себя «недомамой». Такое ощущение, что недодаю своим детям внимания и времени, хотя как только дома, я всегда с ними. Но и работу не могу бросить — мы с мужем думаем о будущем нашей семьи, хотим обеспечить детей всем необходимым, дать старт в жизнь.

Как правильно соблюдать баланс? Очень люблю свою семью, при этом не могу бросить работу».

«РВС» узнала мнение психолога на этот счет, а также пообщалась с женщинами, которые добились профессиональных успехов и при этом нашли время на семью.

Например, директор по маркетингу IT-компании ICL Services Лилия Алеева рассказала журналисту о своем видении данного вопроса:

– Баланс между личной жизнью и карьерой – это не баланс времени между ними ежедневно. Под этим я скорее понимаю необходимость в первую очередь найти свой внутренний баланс, который может сделать вас счастливой. Он может меняться даже в течение недели – сегодня хочется побольше побыть с семьей, завтра проект заинтересовал так, что спешишь окунуться в него с головой.

Вот этот фактор и нужно под себя подстраивать, и то, что нужно далее, – это высокий уровень самоорганизованности и умения организовать других. Хочется побольше поработать или планируется командировка – значит нужно спланировать досуг детей так, чтобы время без вас пролетело полезно и они не скучали. И после напряженной работы устроить себе отгул или хороший семейный отдых».

Также женщина отметила, что необходимо держать в фокусе ключевые свои приоритеты – самореализация и семья. В остальном нужно принять себя и принять тот факт, что нельзя все успеть. А значит, на то, что находится в конце списка приоритетов (бытовые вопросы), или на то, что хочется не вам, а просто диктуется окружением или модой, нужно тратить не так много времени. Следует найти решения «спорных» вопросов, которые позволят вам не переживать за то, что вы не успеваете что-то сделать.

Руководитель онлайн-проектов HR-tv.ru, мама двоих дочек Татьяна Руппель придерживается немного другой позиции:

– Когда меня спрашивают, как я все успеваю, я честно отвечаю: а я и не успеваю. Да это и невозможно! Современный человек играет очень много социальных ролей в течение дня. Причем это касается не только женщин – мой папа, например, ни разу в жизни не помыл тарелку после еды. А муж может и ужин приготовить, и посуду помыть, и с детьми погулять при необходимости.

На мой взгляд, синдром деловых женщин, что они «недожены» и «недомамы», никак не связан с их работой. Вся проблема - в их голове.

1. Изучайте тайм-менеджмент. Это действительно работающий инструмент!

2. Примите тот факт, что нельзя успеть везде.

3. Заставьте себя, уходя с работы, уходить с нее и телом, и мыслями. После сыгранного спектакля актер ведь не идет домой в гриме и костюме.

4. Создавайте и чтите семейные традиции. В моей семье есть несколько нерушимых заповедей, которые нас объединяют. Во-первых, мы всегда вместе ужинаем, без телевизоров, планшетов и прочего. Просто едим и общаемся. Во-вторых, каждый день я провожу не менее 30 минут наедине с каждым членом семьи. Это очень важно! Не вместе с двумя детьми, а с каждым ребенком отдельно, обсуждая их интересы и увлечения, книги, фильмы. Так никто не чувствует себя обделенным, недолюбленным. В-третьих, планируйте совместные выходные. Выезжайте в парк, катайтесь на велосипедах и роликах, ходите за грибами - делайте что угодно, но не лежите до обеда в постели перед телевизором.

Поверьте, позитива, который вы получите, даже соблюдая эти три правила, хватит на то, чтобы в семье царили мир и гармония, а в голове не появлялись депрессивные мысли о материнской несостоятельности.





Интегративный психотерапевт, телесно-ориентированный психолог, автор проекта «Точка Сборки — Точка Возрождения» Екатерина Приморская рассказала с точки зрения науки, как женщине успешно балансировать между ролью мамы и работника:

– Невозможно однозначно ответить на вопрос, нужно ли выбирать или можно ли соединять в жизни работу с семьей. Мы все очень разные, и ситуации наши сильно отличаются. Важно не давить в себе интересы, желания что-то делать, помимо работы «мамой». Для кого-то баланс — это когда все идеально чисто в доме, трое детей накормлены, с каждым сделаны уроки, все перестирано и переглажено собственноручно.

Для кого-то баланс зависит от обязательного времени на себя саму. Настроение повышается, когда успеваете и на работе воплотить идею в жизнь, и с детьми качественно провести время.

Качественно — это когда вы с ними и головой, и телом, потому что иначе они будут чувствовать «отсутствие» вашего внимания. Вы можете развить в них ощущение ненужности.

Чтобы найти баланс между работой и семьей, самое главное — целиком присутствовать в том, что вы делаете, и очень желательно любить своё дело. Тогда с работы вы будете возвращаться не вымотанные, а соскучившиеся и полные энергии обниматься и помогать с уроками.

Еще, может быть, стоит отказаться от какой-то части и научиться делегировать обязанности и на работе, и дома? Ведь, если в одной сфере энергии больше, чем нужно, то в другой ее станет меньше, чем хотелось бы».

Подводя итоги, можно отметить, что следует прислушиваться к собственным ощущениям. Если вы чувствуете, что детям вас не хватает, то стоит постараться чуть больше времени уделить своей семье. Захватил интересный проект — попросите домашних понять, что это важно для вас. При этом делегируйте часть обязанностей мужу. Но не забудьте потом компенсировать время для самых родных.