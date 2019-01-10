Бюджет-2019: дефицит сократится, но за счет чего?

В 2019 году общий объем доходов в сумме составит 2821623,4 тыс. руб., а общий объем расходов — 2850831,6 тыс. руб.

Дефицит районного бюджета — 29208,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составят 3760,0 тыс. руб.

Для сравнения: доходы в прошлом году составляли 2184782,9 тыс. руб., расходы — 2240298,5 тыс. руб. Дефицит — 55515,6 тыс. руб.

В новом году вырастут как доходы (на 636840,5 руб.), так и расходы (на 610533,1 руб.).

Расходы в районном бюджете на 2019 год предусмотрены следующие:

Образование — 2245713,2 тыс. руб.

Культура — 19603,1 тыс. руб.

Здравоохранение — 500,0 тыс. руб.

Социальная политика — 149594,1 тыс. руб.

Физическая культура и спорт — 151334,1 тыс. руб.

Средства массовой информации — 1350,0 тыс. руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга — 16225,9 тыс. руб.

А вот дефицит бюджета уменьшится на 26307,4 тыс. руб. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом сыграло сильное урезание затрат на социальные сферы.

Районный фонд финансовой поддержки поселений в 2019 году составит 1000 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Динской район на 2019-2021 гг. составляют 0,0 тыс. руб.

Также органам местного самоуправления сельских поселений рекомендуют «не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах штатной численности муниципальных служащих».

Предельный объем муниципального долга на 2019 год составит 660000 тыс. рублей.

Как сказал председатель Совета депутатов МО Динской район Юрий Ильченко, «будем стараться жить по средствам».