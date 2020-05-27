Частные детские сады могут получить субсидию на создание новых мест
Частные сады могут получить федеральные субсидии на создание новых мест. При условии, что примут детей из общей очереди.
Из федерального бюджета Краснодарского края предоставлены субсидии на создание в 2020 году дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.⠀
Их могут получить негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми.
Субсидия направляется на приобретение оборудования в текущем году.
Стоимость одного создаваемого места для ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 123,4 тыс. рублей.
Одним из обязательств является направление на эти места детей из муниципальной системы учета очередников.
При этом родительская плата за сад не должна быть выше, чем в муниципальных учреждених.
В Динском районе она составляет 77 рублей за один день посещения ребенком дошкольного учреждения в режиме 12-часового пребывания с пятиразовым питанием.
Управление образования Динского района приглашает всех заинтересованных лиц до 9 июня 2020 года обращаться по телефону 8(86162)6-14-55 и электронной почте: dinsk_obr@mo.krasnodar.ru.
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